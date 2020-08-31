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Расписание матчей
МЛС 2026
Нэшвилл - Интер Майами
Нэшвилл - Интер Майами: обзор матча 31 августа 2020
Нэшвилл
31.08.2020, понедельник, 03:30
США. МЛС, Общий этап
1 : 0
Завершен
Интер Майами
54'
А. Годой
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нэшвилл - Интер Майами
Замена
J. Anibaba
️️️️
Д. Баджи
84'
78'
Замена
Р. Робинсон
️️️️
Х. Карранца
77'
Замена
Д. Неалис
️️️️
Х. Николас Фигаль
76'
Замена
L. Nguyen
️️️️
М. Пеллегрини
Пенальти не реализован!
Х. Мухтар
74'
74'
Замена
Б. Ши
️️️️
Б. Свит
74'
Замена
J. Agudelo
️️️️
В. Трапп
Желтая карточка
Д. МакКарти
70'
Желтая карточка
Д. Ловиц
68'
Замена
Д. МакКарти
️️️️
А. Годой
61'
Замена
Д. Риос
️️️️
А. Мьюил
61'
ГОЛ! 1:0!
А. Годой
54'
53'
Желтая карточка
М. Пеллегрини
Замена
Х. Мухтар
️️️️
A. Danladi
46'
36'
Желтая карточка
А. Рейес
Желтая карточка
Д. Баджи
31'
23'
Желтая карточка
Х. Николас Фигаль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нэшвилл
1
Joe Willis
ВР
25
Уокер Циммерман
ЦЗ
4
Dave Romney
ЦЗ
2
Даниэль Ловиц
ЦЗ
2
Алистер Джонстон
ПЗ
11
Рэнделл Леаль
ЦП
19
Алекс Мьюил
ЦП
20
Анибал Годой
ЦП
27
Tah Anunga
ЦФ
99
Abu Danladi
ЦФ
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Гэри Смит
Интер Майами
31
Luis Robles
ВР
4
Хорхе Николас Фигаль
ЦЗ
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
90
Льюис Морган
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
44
Бен Свит
ЦП
15
Андрес Рейес
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Нэшвилл
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
3
Jalil Anibaba
ЦЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
13
Дакс МакКарти
ЦП
21
Derrick Jones
ЦП
10
Хани Мухтар
ЦП
0
D. Accam
ЦП
30
Elliot Panicco
ЦФ
14
Даниэль Риос
ЦФ
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
19
Робби Робинсон
ЛВ
20
Брек Ши
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
14
Jay Chapman
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
4-3-3
1
25
Циммерман
4
2
Ловиц
2
Джонстон
11
Леаль
19
Мьюил
20
Годой
14
Баджи
99
27
2-5-3
31
4
Фигаль
14
90
Морган
20
Трапп
44
Свит
15
Рейес
13
Ульоа
11
Пеллегрини
7
Писарро
9
Карранца
14
Баджи
3
3
14
Баджи
20
Годой
13
МакКарти
13
МакКарти
20
Годой
99
10
Мухтар
10
Мухтар
99
19
Мьюил
14
Риос
14
Риос
19
Мьюил
44
Свит
20
Ши
20
Ши
44
Свит
4
Фигаль
12
Неалис
12
Неалис
4
Фигаль
9
Карранца
19
Робинсон
19
Робинсон
9
Карранца
11
Пеллегрини
24
24
11
Пеллегрини
20
Трапп
0
0
20
Трапп
Остались в запасе
Нэшвилл
Интер Майами
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
0
D. Accam
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
Главный тренер
Диего Алонсо
Остались в запасе
30
Elliot Panicco
ЦФ
23
Тэйлор Вашингтон
ЛАЗ
15
Эрик Миллер
ЦЗ
21
Derrick Jones
ЦП
0
D. Accam
ЦП
Остались в запасе
77
Джон МакКартни
ВР
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
14
Jay Chapman
ЦП
Главный тренер
Гэри Смит
Главный тренер
Диего Алонсо
Статистика матча Нэшвилл - Интер Майами
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
0 : 2
24.10.2026
Нэшвилл
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
Ниссан Стэдиум
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