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Расписание матчей
Германия. Кубок
Магдебург - Дармштадт
Магдебург - Дармштадт: обзор матча 13 сентября 2020
Магдебург
13.09.2020, воскресенье, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 3
Завершен
Дармштадт
14'
T. Müller
26'
C. Beck
53'
М. Мелем
66'
Т. Кемпе
100'
М. Хонзак
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Магдебург - Дармштадт
Желтая карточка
P. Harant
119'
116'
Замена
П. Пфайффер
️️️️
Т. Кемпе
Желтая карточка
A. Malachowski
108'
106'
Желтая карточка
Ф. Платте
105'
Замена
Ф. Платте
️️️️
С. Дурсун
104'
Замена
Ф. Шнеллхардт
️️️️
М. Мелем
100'
ГОЛ! 2:3!
М. Хонзак
Замена
А. Мюллер
️️️️
D. Steininger
86'
Замена
P. Harant
️️️️
T. Perthel
86'
Желтая карточка
K. Burger
81'
81'
Замена
Т. Скарке
️️️️
Б. Ману
74'
Желтая карточка
P. Herrmann
70'
Замена
М. Хонзак
️️️️
П. Сын Хо
Замена
С. Конте
️️️️
S. Bertram
67'
Замена
К. Брюнкер
️️️️
L. Slišković
67'
66'
ГОЛ! 2:2!
Т. Кемпе
Пас отдал
С. Дурсун
53'
ГОЛ! 2:1!
М. Мелем
Пас отдал
Б. Ману
35'
Желтая карточка
П. Сын Хо
Замена
B. Koglin
️️️️
T. Müller
33'
ГОЛ! 2:0!
C. Beck
Пас отдал
D. Steininger
26'
Желтая карточка
C. Beck
15'
ГОЛ! 1:0!
T. Müller
Пас отдал
J. Gjasula
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Магдебург
23
Рафаэль Обермайр
ЛВ
27
Korbinian Burger
ЦФ
11
Christian Beck
ЦФ
26
Morten Behrens
ЦФ
5
Tobias Müller
ЦФ
7
Adrian Malachowski
ЦФ
29
Timo Perthel
ЦФ
20
Sören Bertram
ЦФ
7
Luka Slišković
ЦФ
10
Jürgen Gjasula
ЦФ
13
Daniel Steininger
ЦФ
Главный тренер
Петрик Сандер
Дармштадт
32
Фабиан Холланд
ЛЗ
6
Николай Рапп
ЦЗ
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
11
Тобиас Кемпе
ЦП
8
Пэк Сын Хо
ЦП
26
Виктор Пальссон
ЦП
6
Марвин Мелем
АП
37
Брейдон Ману
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
37
Patrick Herrmann
ЦФ
19
Сердар Дурсун
ЦФ
Главный тренер
Торстен Фрингс
Магдебург
1
Тимон Вайнер
ВР
16
Андреас Мюллер
ОП
21
Sebastian Jakubiak
ЦП
31
Сирлорд Конте
ПВ
9
Кай Брюнкер
ЦФ
3
Henry Rorig
ЦФ
4
Brian Koglin
ЦФ
32
Julian Weigel
ЦФ
25
Philipp Harant
ЦФ
Дармштадт
6
Патрик Пфайффер
ЦЗ
17
Матиас Хонзак
ЛВ
8
Фабиан Шнеллхардт
ЦП
20
Адриан Станилевич
ЦП
21
Тим Скарке
ПВ
16
Florian Stritzel
ЦФ
39
Ensar Arslan
ЦФ
36
Феликс Платте
ЦФ
1-5
23
Обермайр
20
13
10
7
29
3-3-1-4
6
Рапп
17
Маи
32
Холланд
11
Кемпе
8
Сын Хо
26
Пальссон
6
Мелем
19
Дурсун
37
25
37
Ману
7
9
Брюнкер
9
Брюнкер
7
5
4
4
5
13
16
Мюллер
16
Мюллер
13
20
31
Конте
31
Конте
20
29
25
25
29
11
Кемпе
6
Пфайффер
6
Пфайффер
11
Кемпе
8
Сын Хо
17
Хонзак
17
Хонзак
8
Сын Хо
6
Мелем
8
Шнеллхардт
8
Шнеллхардт
6
Мелем
37
Ману
21
Скарке
21
Скарке
37
Ману
19
Дурсун
36
Платте
36
Платте
19
Дурсун
Остались в запасе
Магдебург
Дармштадт
1
Тимон Вайнер
ВР
3
Henry Rorig
ЦФ
32
Julian Weigel
ЦФ
21
Sebastian Jakubiak
ЦП
Главный тренер
Петрик Сандер
16
Florian Stritzel
ЦФ
39
Ensar Arslan
ЦФ
20
Адриан Станилевич
ЦП
Главный тренер
Торстен Фрингс
Остались в запасе
1
Тимон Вайнер
ВР
3
Henry Rorig
ЦФ
32
Julian Weigel
ЦФ
21
Sebastian Jakubiak
ЦП
Остались в запасе
16
Florian Stritzel
ЦФ
39
Ensar Arslan
ЦФ
20
Адриан Станилевич
ЦП
Главный тренер
Петрик Сандер
Главный тренер
Торстен Фрингс
Статистика матча Магдебург - Дармштадт
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Магдебург
- : -
29.11.2026
Энерги
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Арминия
1 : 2
20.11.2026
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Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
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Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
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Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Магдебург
6 : 1
24.10.2026
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Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Бохум
- : -
27.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Дармштадт
3 : 1
20.11.2026
Хайденхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Нюрнберг
2 : 0
07.11.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Дармштадт
1 : 1
31.10.2026
Магдебург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
Стадион:
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