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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Анкарагюджю - Эрзурумспор
Анкарагюджю - Эрзурумспор: обзор матча 13 сентября 2020
Анкарагюджю
13.09.2020, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 2
Завершен
Эрзурумспор
61'
Д. Болинжи
75'
O. Karakullukcu
79'
O. Karakullukcu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анкарагюджю - Эрзурумспор
Замена
О. Джинар
️️️️
Л. Аджич
84'
Замена
С. Лобжанидзе
️️️️
И. Парлак
84'
Желтая карточка
Т. Пинту
79'
79'
ГОЛ! 1:2!
O. Karakullukcu
Пас отдал
I. Sissoko
75'
ГОЛ! 1:1!
O. Karakullukcu
Пас отдал
Э. Бассан
Желтая карточка
З. Шарлия
73'
Желтая карточка
А. Тюран
66'
Замена
Т. Пинту
️️️️
С. Кициу
63'
Замена
Д. Пайнтсил
️️️️
M. Pazdan
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Болинжи
61'
55'
Замена
O. Karakullukcu
️️️️
Р. Мухаммед
46'
Замена
Э. Бассан
️️️️
J. Hamroun
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анкарагюджю
1
Корджан Челикай
ВР
90
Джебраил Карайел
ЦЗ
13
Ante Kulusic
ЦЗ
31
Звонимир Шарлия
ЦЗ
89
Атила Тюран
ЦЗ
70
Стелиос Кициу
ЦЗ
22
Michal Pazdan
ЦЗ
9
Лука Аджич
ЦП
23
Даниэль Лукасик
ЦП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
19
Джонатан Болинжи
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Эрзурумспор
30
Fabien Farnolle
ВР
26
Кан Канак
ЦЗ
20
Петрус Бумаль
ОП
12
Ибрагим Акдаг
ЦП
10
Рашад Мухаммед
ЦП
11
Арвидас Новиковас
ЦП
10
Jugurtha Hamroun
ЦФ
3
Ibrahim Sissoko
ЦФ
5
Hasan Hatipoğlu
ЦФ
88
Osman Çelik
ЦФ
99
Cenk Ahmet Alkılıç
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Анкарагюджю
30
Рикардо Фридрих
ВР
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
8
Тьяго Пинту
ЦЗ
12
Саба Лобжанидзе
ЦП
10
Оркан Джинар
ЦП
17
Эндер Айгерен
ЦП
28
Джозеф Пайнтсил
ЦП
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
Эрзурумспор
17
Эмрах Бассан
ЦП
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
4
Muhammed Gonulacar
ЦФ
61
Oltan Karakullukcu
ЦФ
3-2-2-2
1
Челикай
89
Тюран
70
Кициу
22
31
Шарлия
13
9
Аджич
23
Лукасик
19
Болинжи
23
Парлак
1-1-3-5
30
26
Канак
20
Бумаль
12
Акдаг
10
Мухаммед
11
Новиковас
10
99
88
5
3
70
Кициу
8
Пинту
8
Пинту
70
Кициу
23
Парлак
12
Лобжанидзе
12
Лобжанидзе
23
Парлак
9
Аджич
10
Джинар
10
Джинар
9
Аджич
22
28
Пайнтсил
28
Пайнтсил
22
10
17
Бассан
17
Бассан
10
10
Мухаммед
61
61
10
Мухаммед
Остались в запасе
Анкарагюджю
Эрзурумспор
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
30
Рикардо Фридрих
ВР
17
Эндер Айгерен
ЦП
Главный тренер
Толунай Кафкас
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
4
Muhammed Gonulacar
ЦФ
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Остались в запасе
26
Мюджахит Джан Акчай
ЦФ
80
Berke Gurbuz
ЦФ
4
Эрди Дикмен
ЦЗ
30
Рикардо Фридрих
ВР
17
Эндер Айгерен
ЦП
Остались в запасе
33
Kayacan Erdoğan
ЦФ
77
Mehmet Murat Uçar
ЦФ
23
Gökhan Kardeş
ЦФ
53
Mücahit Albayrak
ЦФ
30
Adolphe Teikeu
ЦФ
4
Muhammed Gonulacar
ЦФ
Главный тренер
Толунай Кафкас
Главный тренер
Серкан Эзбалта
Статистика матча Анкарагюджю - Эрзурумспор
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 38 тур
Трабзонспор
4 : 2
26.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 37 тур
Анкарагюджю
0 : 0
18.05.2024
Пендикспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Хатайспор
2 : 1
12.05.2024
Анкарагюджю
Турция. Суперлига, 35 тур
Анкарагюджю
1 : 1
03.05.2024
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Ризеспор
1 : 2
28.04.2024
Анкарагюджю
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Фенербахче
- : -
29.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Эрзурумспор
1 : 3
31.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 9 тур
Газиантеп
1 : 3
24.10.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Эрзурумспор
2 : 0
17.10.2026
Эюпспор
Информация о матче
Стадион:
19-го мая
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