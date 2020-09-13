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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Нижний Новгород
Факел - Нижний Новгород: обзор матча 13 сентября 2020
Факел
13.09.2020, воскресенье, 17:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 1
Завершен
Нижний Новгород
19'
М. Гащенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Факел - Нижний Новгород
Желтая карточка
Д. Коробов
90'
+6
Желтая карточка
А. Дашаев
90'
+5
90'
+1
Замена
А. Шмыков
️️️️
М. Султонов
Желтая карточка
П. Яковлев
86'
Замена
А. Разборов
️️️️
А. Соловьёв
85'
85'
Замена
М. Осинов
️️️️
Т. Сулейманов
79'
Замена
А. Федчук
️️️️
А. Ставпец
Замена
П. Яковлев
️️️️
М. Земсков
66'
59'
Замена
А. Шарипов
️️️️
А. Галаджан
Желтая карточка
О. Дмитриев
50'
Замена
О. Дмитриев
️️️️
Н. Дроздов
46'
42'
Желтая карточка
И. Темников
19'
ГОЛ! 0:1!
М. Гащенков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Факел
1
Александр Саутин
ВР
54
Алексей Соловьёв
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
4
Аслан Дашаев
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
7
Андрей Никитин
ЛВ
34
Никита Дроздов
ОП
99
Роман Акбашев
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
8
Михаил Земсков
ЦФ
Главный тренер
Александр Бородкин
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
5
Исмаил Эдиев
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
11
Иван Темников
ПЗ
41
Александр Сапета
ЦП
77
Михаил Гащенков
ЦП
28
Мухаммад Султонов
ПВ
16
Александр Ставпец
ПВ
57
Артем Галаджан
ЦФ
99
Тимур Сулейманов
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Факел
79
Данила Ермаков
ВР
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
34
Олег Дмитриев
АП
91
Павел Яковлев
ПВ
7
Андрей Разборов
ЦФ
98
Роман Пухов
ЦФ
Нижний Новгород
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
0
Михаил Осинов
ПЗ
83
Артем Шмыков
ОП
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
73
Альберт Шарипов
ЦП
10
Артем Федчук
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Саутин
54
Соловьёв
25
Смирнов
4
Дашаев
71
Мастерной
34
Дроздов
10
Григорьев
99
Акбашев
7
Никитин
7
Коробов
8
Земсков
4-2-2-2
31
Анисимов
11
Темников
24
Гоцук
5
Эдиев
7
Маляров
41
Сапета
77
Гащенков
16
Ставпец
28
Султонов
99
Сулейманов
57
Галаджан
54
Соловьёв
7
Разборов
7
Разборов
54
Соловьёв
34
Дроздов
34
Дмитриев
34
Дмитриев
34
Дроздов
8
Земсков
91
Яковлев
91
Яковлев
8
Земсков
28
Султонов
83
Шмыков
83
Шмыков
28
Султонов
99
Сулейманов
0
Осинов
0
Осинов
99
Сулейманов
57
Галаджан
73
Шарипов
73
Шарипов
57
Галаджан
16
Ставпец
10
Федчук
10
Федчук
16
Ставпец
Остались в запасе
Факел
Нижний Новгород
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
98
Роман Пухов
ЦФ
79
Данила Ермаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
Главный тренер
Александр Бородкин
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Остались в запасе
14
Федор Первушин
ПЗ
22
Илья Мазуров
ЛВ
3
Кирилл Глущенков
ЦЗ
98
Роман Пухов
ЦФ
79
Данила Ермаков
ВР
92
Сергей Брызгалов
ЦЗ
Остались в запасе
50
Дмитрий Югалдин
ЦП
81
Олег Смирнов
ВР
99
Николай Сысуев
ВР
Главный тренер
Александр Бородкин
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Факел - Нижний Новгород
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нижний Новгород
- : -
26.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Роман Сафьян
(Москва)
Стадион:
Центральный
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