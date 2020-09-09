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    Александр Бородкин

    Тренер
    Имя Александр
    Отчество Анатольевич
    Фамилия Бородкин
    Гражданство Россия
    Дата рождения 1 октября 1971
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Факел 2 1 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    13.09.2020 Факел 0 : 1 Пари НН
    09.09.2020 Факел 1 : 0 Енисей
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