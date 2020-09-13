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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Анжер - Реймс
Анжер - Реймс: обзор матча 13 сентября 2020
Анжер
13.09.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
1 : 0
Завершен
Реймс
55'
С. Баокен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжер - Реймс
Желтая карточка
А. Фульини
90'
+1
86'
Желтая карточка
М. Манетси
82'
Замена
Ф. Хорнби
️️️️
Э. Билал Туре
Замена
Л. Диони
️️️️
С. Баокен
79'
76'
Замена
Т. Дингом
️️️️
Х. Шавалерен
Замена
С. Тиуб
️️️️
П. Капелле
71'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
Т. Мангани
71'
Замена
М. Павлович
️️️️
А. Бобишон
63'
Вторая желтая
Р. Томас
61'
61'
Замена
В. Бериша
️️️️
М. Кассама
ГОЛ! 1:0!
С. Баокен
Пас отдал
А. Бобишон
55'
Желтая карточка
Р. Томас
52'
49'
Желтая карточка
Э. Билал Туре
46'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
М. Кафаро
46'
Замена
М. Манетси
️️️️
А. Зенели
Пенальти не реализован!
С. Баокен
44'
42'
Красная карточка
В. Фас
Желтая карточка
С. Баокен
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжер
13
Поль Бернардони
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
8
Исмаэль Траоре
ЦЗ
29
Ромен Томас
ЦЗ
25
Абдулайе Бамба
ПЗ
15
Пьеррик Капелле
ЛП
7
Батист Сантамария
ОП
14
Антонен Бобишон
ЦП
10
Анжело Фульини
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
13
Стефан Баокен
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
19
Эль Билал Туре
ЦФ
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Анжер
16
Людовик Бутель
ВР
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
4
Матео Павлович
ЦЗ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
29
Лассана Кулибали
ЦП
9
Сада Тиуб
ПВ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
99
Луи Диони
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
5
Тристан Дингом
ЦП
23
Валон Бериша
ЦП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
4-1-4-1
13
Бернардони
21
Думбия
8
Траоре
29
Томас
25
Бамба
7
Сантамария
15
Капелле
10
Фульини
6
Мангани
14
Бобишон
13
Баокен
4-1-1-2-2
1
Райкович
25
Фоке
15
Марешич
4
Фас
33
Конан
7
Шавалерен
8
Кассама
20
Кафаро
9
Зенели
22
Диа
19
Туре
15
Капелле
9
Тиуб
9
Тиуб
15
Капелле
14
Бобишон
4
Павлович
4
Павлович
14
Бобишон
6
Мангани
29
Кулибали
29
Кулибали
6
Мангани
13
Баокен
99
Диони
99
Диони
13
Баокен
20
Кафаро
7
Кутеса
7
Кутеса
20
Кафаро
9
Зенели
5
Манетси
5
Манетси
9
Зенели
7
Шавалерен
5
Дингом
5
Дингом
7
Шавалерен
8
Кассама
23
Бериша
23
Бериша
8
Кассама
19
Туре
10
Хорнби
10
Хорнби
19
Туре
Остались в запасе
Анжер
Реймс
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
16
Людовик Бутель
ВР
Главный тренер
Стефан Мулен
28
Тибо де Смет
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
23
Йехван Диуф
ВР
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
77
Энсо Эбосс
ЛЗ
50
Мохамед-Али Чо
ЦФ
15
Винсент Мансе
ПЗ
22
Зинедин Халед
ОП
16
Людовик Бутель
ВР
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
23
Йехван Диуф
ВР
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Стефан Мулен
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Анжер - Реймс
3
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 12 тур
Анжер
- : -
28.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Париж
4 : 0
22.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Анжер
2 : 5
18.10.2026
Марсель
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
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