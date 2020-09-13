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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
ЦСКА - Спартак
ЦСКА - Спартак: обзор матча 13 сентября 2020
ЦСКА
13.09.2020, воскресенье, 19:00
Россия. Премьер-лига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Спартак
30'
Х. Магнуссон
45+1'
Н. Влашич
90+2'
Ч. Эджуке
11'
Э. Понсе
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦСКА - Спартак
Желтая карточка
К. Бистрович
90'
+7
Желтая карточка
Г. Щенников
90'
+7
Желтая карточка
Х. Магнуссон
90'
+4
ГОЛ! 3:1!
Ч. Эджуке
Пас отдал
И. Обляков
90'
+2
90'
Желтая карточка
О. Урунов
Замена
К. Бистрович
️️️️
Н. Влашич
88'
Травма
Н. Влашич
86'
Замена
Я. Бийол
️️️️
К. Кучаев
83'
79'
Замена
О. Урунов
️️️️
Н. Умяров
Замена
Ч. Эджуке
️️️️
Ф. Чалов
64'
Замена
Б. Зайнутдинов
️️️️
Н. Тикнизян
64'
58'
Желтая карточка
А. Соболев
56'
Замена
А. Соболев
️️️️
Э. Понсе
56'
Замена
А. Кокорин
️️️️
З. Бакаев
ГОЛ! 2:1!
Н. Влашич
Пас отдал
М. Фернандес
45'
+1
34'
Желтая карточка
Айртон
ГОЛ! 1:1!
Х. Магнуссон
Пас отдал
И. Обляков
30'
29'
Желтая карточка
П. Маслов
11'
ГОЛ! 0:1!
Э. Понсе
Пас отдал
З. Бакаев
Желтая карточка
В. Карпов
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦСКА
35
Игорь Акинфеев
ВР
42
Георгий Щенников
ЛЗ
21
Наир Тикнизян
ЛЗ
62
Вадим Карпов
ЦЗ
32
Хердур Магнуссон
ЦЗ
6
Марио Фернандес
ПЗ
18
Константин Кучаев
ЦП
10
Никола Влашич
АП
10
Иван Обляков
АП
22
Константин Марадишвили
ПП
63
Федор Чалов
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Спартак
98
Александр Максименко
ВР
6
Айртон
ЛЗ
14
Георгий Джикия
ЦЗ
2
Самуэль Жиго
ЦЗ
39
Павел Маслов
ПЗ
33
Алекс Крал
ОП
18
Наиль Умяров
ОП
47
Роман Зобнин
ЦП
7
Зелимхан Бакаев
АП
9
Эсекьель Понсе
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Доменико Тедеско
ЦСКА
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
15
Яка Бийол
ЦЗ
21
Чидера Эджуке
ЛП
8
Кристиян Бистрович
ЦП
19
Бахтиер Зайнутдинов
АП
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Спартак
32
Артем Ребров
ВР
61
Илья Голосов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
11
Остон Урунов
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
7
Александр Соболев
ЦФ
3-2-2-2-1
35
Акинфеев
42
Щенников
62
Карпов
32
Магнуссон
21
Тикнизян
6
Фернандес
18
Кучаев
22
Марадишвили
10
Обляков
10
Влашич
63
Чалов
4-2-1-1-2
98
Максименко
39
Маслов
14
Джикия
2
Жиго
6
Айртон
33
Крал
18
Умяров
47
Зобнин
7
Бакаев
17
Ларссон
9
Понсе
18
Кучаев
15
Бийол
15
Бийол
18
Кучаев
63
Чалов
21
Эджуке
21
Эджуке
63
Чалов
10
Влашич
8
Бистрович
8
Бистрович
10
Влашич
21
Тикнизян
19
Зайнутдинов
19
Зайнутдинов
21
Тикнизян
18
Умяров
11
Урунов
11
Урунов
18
Умяров
7
Бакаев
9
Кокорин
9
Кокорин
7
Бакаев
9
Понсе
7
Соболев
7
Соболев
9
Понсе
Остались в запасе
ЦСКА
Спартак
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
61
Илья Голосов
ЛЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Главный тренер
Доменико Тедеско
Остались в запасе
49
Владислав Тороп
ВР
53
Никита Котин
ЦЗ
5
Виктор Васин
ЦЗ
10
Арнор Сигурдссон
АП
17
Илья Шкурин
ЦФ
19
Адольфо Гайч
ЦФ
Остались в запасе
61
Илья Голосов
ЛЗ
8
Дмитрий Маркитесов
ЦП
32
Артем Ребров
ВР
95
Илья Гапонов
ЦЗ
2
Илья Кутепов
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
Главный тренер
Виктор Гончаренко
Главный тренер
Доменико Тедеско
Статистика матча ЦСКА - Спартак
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
ЦСКА
Россия. Кубок, 6 тур
Акрон
- : -
24.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
1 : 2
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Спартак
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Стадион:
ВЭБ Арена
Где смотреть матч:
Матч! Премьер
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