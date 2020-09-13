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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Нант
Монако - Нант: обзор матча 13 сентября 2020
Монако
13.09.2020, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 1
Завершен
Нант
5'
С. Диоп
65'
В. Геббельс
61'
Л. Бляс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Нант
Замена
С. Йоветич
️️️️
С. Фабрегас
90'
90'
Замена
Б. Ндилю
️️️️
Л. Бляс
Замена
П. Пеллегри
️️️️
В. Бен-Йеддер
78'
73'
Замена
Р. Эмон
️️️️
К. Бамба
Желтая карточка
В. Геббельс
68'
ГОЛ! 2:1!
В. Геббельс
Пас отдал
А. Оникуру
65'
Замена
А. Оникуру
️️️️
К. Фолланд
62'
Замена
В. Геббельс
️️️️
Ж. Мартинш
62'
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Бляс
Пас отдал
Д. Аппиа
61'
Замена
Б. Менди
️️️️
А. Туре
Желтая карточка
О. Чуамени
11'
9'
Желтая карточка
А. Туре
Желтая карточка
С. Диоп
7'
ГОЛ! 1:0!
С. Диоп
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
97
Фоде Балло-Туре
ЛЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
21
Аксель Дисаси
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
14
Орельен Чуамени
ОП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
22
Шарль Траоре
ЛЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
5
Андрей Жиротто
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
4
Педро Чиривелья
ОП
10
Людовик Бляс
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Монако
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
7
Анри Оникуру
ЛВ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
20
Энцо Мийо
ЦП
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
9
Стеван Йоветич
ЦФ
Нант
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
3
Батиста Менди
ОП
17
Мехди Абид
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
10
Роли Перейра де Са
АП
11
Бридж Ндилю
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
4-1-1-2-2
99
Майецки
97
Балло-Туре
5
Бадьяшиль
21
Дисаси
2
Агилар
14
Чуамени
4
Фабрегас
10
Диоп
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
31
Фолланд
4-2-3-1
40
Лафон
8
Аппиа
5
Паллуа
5
Жиротто
22
Траоре
7
Туре
4
Чиривелья
17
Бамба
10
Бляс
27
Саймон
9
Муани
31
Фолланд
7
Оникуру
7
Оникуру
31
Фолланд
10
Мартинш
69
Геббельс
69
Геббельс
10
Мартинш
10
Бен-Йеддер
9
Пеллегри
9
Пеллегри
10
Бен-Йеддер
4
Фабрегас
9
Йоветич
9
Йоветич
4
Фабрегас
7
Туре
3
Менди
3
Менди
7
Туре
10
Бляс
11
Ндилю
11
Ндилю
10
Бляс
17
Бамба
9
Эмон
9
Эмон
17
Бамба
Остались в запасе
Монако
Нант
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
Главный тренер
Нико Ковач
10
Роли Перейра де Са
АП
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Остались в запасе
4
Жулиан Бьянсон
ПЗ
20
Энцо Мийо
ЦП
1
Вито Манноне
ВР
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
Остались в запасе
10
Роли Перейра де Са
АП
1
Денис Петрич
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
17
Мехди Абид
ЦП
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Статистика матча Монако - Нант
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Информация о матче
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