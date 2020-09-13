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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кемницер - Хоффенхайм
Кемницер - Хоффенхайм: обзор матча 13 сентября 2020
Кемницер
13.09.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Хоффенхайм
59'
K. Freiberger
100'
C. Bickel
48'
А. Крамарич
111'
А. Крамарич (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кемницер - Хоффенхайм
111'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
А. Крамарич
106'
Замена
Клаусс
️️️️
Ф. Гриллич
Замена
R. Grym
️️️️
O. Adil Kurt
104'
Желтая карточка
C. Bickel
101'
ГОЛ! 2:1!
C. Bickel
100'
Желтая карточка
O. Adil Kurt
90'
83'
Замена
М. Гачинович
️️️️
Д. Гайгер
Замена
A. Dartsch
️️️️
T. Ogbidi
80'
70'
Желтая карточка
Д. Гайгер
70'
Замена
И. Бельфодиль
️️️️
И. Бебу
70'
Замена
К. Нуху
️️️️
С. Пош
64'
Желтая карточка
С. Пош
ГОЛ! 1:1!
K. Freiberger
Пас отдал
P. Milde
59'
48'
ГОЛ! 0:1!
А. Крамарич
Пас отдал
И. Бебу
20'
Замена
Д. Бренет
️️️️
П. Кадержабек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кемницер
16
Kevin Freiberger
ЦФ
1
Jakub Jakubov
ЦФ
31
Paul Milde
ЦФ
3
Niklas Hoheneder
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
23
Nils Kohler
ЦФ
8
Okan Adil Kurt
ЦФ
22
Theo Ogbidi
ЦФ
38
Tobias Müller
ЦФ
7
Christian Bickel
ЦФ
9
Danny Breitfelder
ЦФ
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
14
Кристоф Баумгартнер
АП
9
Ильяс Бебу
ПВ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Кемницер
29
Simon Noah Roscher
ЦФ
1
Isa Dogan
ЦФ
5
Jovan Vidović
ЦФ
13
Alexander Dartsch
ЦФ
31
Riccardo Grym
ЦФ
20
Roman Beko
ЦФ
15
Felix Schimmel
ЦФ
18
Stanley Keller
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
4
Касим Нуху
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
6
Мелайро Богард
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
8
Мият Гачинович
АП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
99
Клаусс
ЦФ
5
22
9
7
38
8
3-3-1-2-1
1
Бауманн
4
Бичакчич
7
Фогт
4
Пош
3
Кадержабек
27
Гриллич
25
Акпогума
18
Гайгер
9
Бебу
14
Баумгартнер
27
Крамарич
22
13
13
22
8
31
31
8
4
Пош
4
Нуху
4
Нуху
4
Пош
3
Кадержабек
30
Бренет
30
Бренет
3
Кадержабек
18
Гайгер
8
Гачинович
8
Гачинович
18
Гайгер
9
Бебу
19
Бельфодиль
19
Бельфодиль
9
Бебу
27
Гриллич
99
Клаусс
99
Клаусс
27
Гриллич
Остались в запасе
Кемницер
Хоффенхайм
29
Simon Noah Roscher
ЦФ
1
Isa Dogan
ЦФ
5
Jovan Vidović
ЦФ
20
Roman Beko
ЦФ
15
Felix Schimmel
ЦФ
18
Stanley Keller
ЦФ
6
Мелайро Богард
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
29
Simon Noah Roscher
ЦФ
1
Isa Dogan
ЦФ
5
Jovan Vidović
ЦФ
20
Roman Beko
ЦФ
15
Felix Schimmel
ЦФ
18
Stanley Keller
ЦФ
Остались в запасе
6
Мелайро Богард
ОП
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
20
Филипп Пентке
ВР
18
Диадай Самассеку
ОП
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча Кемницер - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кемницер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
1 : 2
01.08.2022
Унион
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
1 : 1
13.09.2020
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
2 : 2
11.08.2019
Гамбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
0 : 5
12.08.2017
Бавария
Германия. Кубок, 1 раунд
Кемницер
0 : 2
09.08.2015
Боруссия Д
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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