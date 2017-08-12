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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кемницер - Бавария
Кемницер - Бавария: обзор матча 12 августа 2017
Кемницер
12.08.2017, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Бавария
20'
Р. Левандовски
51'
К. Коман
60'
Р. Левандовски
79'
Ф. Рибери
89'
М. Хуммельс
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кемницер - Бавария
89'
ГОЛ! 0:5!
М. Хуммельс
79'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Рибери
60'
ГОЛ! 0:3!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Толиссо
57'
Желтая карточка
С. Руди
51'
ГОЛ! 0:2!
К. Коман
Пас отдал
Ф. Рибери
20'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Кемницер - Бавария
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Кемницер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
1 : 2
01.08.2022
Унион
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
1 : 1
13.09.2020
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
2 : 2
11.08.2019
Гамбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
0 : 5
12.08.2017
Бавария
Германия. Кубок, 1 раунд
Кемницер
0 : 2
09.08.2015
Боруссия Д
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
- : -
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
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