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    Кубок Германии. «Бавария» и «Боруссия» Д вышли в 1/16 финала, разгромив своих соперников

    «Бавария» и дортмундская «Боруссия» без проблем преодолели барьер 1/32 Кубка Германии, не оставив шансов своим соперникам.

    Мюнхенцы в гостях забили пять безответных голов «Кемницеру», а «шмели» четырежды поразили ворота «Рилазинген-Арлена».

    Германия. Кубок. 1/32 финала

    Кемницер – Бавария – 0:5 (0:1)

    Голы: 0:1 – Левандовски, 20; 0:2 – Коман, 51; 0:3 – Левандовски, 60; 0:4 – Рибери, 79; 0:5 – Хуммельс, 89.

    Рилазинген-Арлен – Боруссия – 0:4 (0:2)

    Голы: 0:1 – Бартра, 12; 0:2 – Обамеянг, 41 (с пенальти); 0:3 – Обамеянг, 56; 0:4 – Обамеянг, 80.

    Календарь Кубка Германии

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.08.2017 18:26
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