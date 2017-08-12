Кубок Германии. «Бавария» и «Боруссия» Д вышли в 1/16 финала, разгромив своих соперников

«Бавария» и дортмундская «Боруссия» без проблем преодолели барьер 1/32 Кубка Германии, не оставив шансов своим соперникам.

Мюнхенцы в гостях забили пять безответных голов «Кемницеру», а «шмели» четырежды поразили ворота «Рилазинген-Арлена».

Германия. Кубок. 1/32 финала

Кемницер – Бавария – 0:5 (0:1)

Голы: 0:1 – Левандовски, 20; 0:2 – Коман, 51; 0:3 – Левандовски, 60; 0:4 – Рибери, 79; 0:5 – Хуммельс, 89.

Рилазинген-Арлен – Боруссия – 0:4 (0:2)

Голы: 0:1 – Бартра, 12; 0:2 – Обамеянг, 41 (с пенальти); 0:3 – Обамеянг, 56; 0:4 – Обамеянг, 80.

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