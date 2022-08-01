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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кемницер - Унион
Кемницер - Унион: обзор матча 01 августа 2022
Кемницер
01.08.2022, понедельник, 19:01
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 2
Завершен
Унион
62'
T. Müller
64'
Джордан
114'
К. Беренс
Матч
Статистика
Личные встречи
Коэффициенты
Протокол Кемницер - Унион
114'
ГОЛ! 1:2!
К. Беренс
Пас отдал
К. Триммель
111'
Желтая карточка
А. Шафер
106'
Замена
К. Беренс
️️️️
Джордан
Замена
L. Stagge
️️️️
K. Pagliuca
89'
78'
Замена
С. Михель
️️️️
Ш. Бекер
78'
Замена
Ю. Рюэрсон
️️️️
Н. Гисельман
69'
Замена
А. Шафер
️️️️
Г. Харагучи
64'
ГОЛ! 1:1!
Джордан
Пас отдал
А. Фогльзаммер
64'
Замена
А. Фогльзаммер
️️️️
Я. Хаберер
ГОЛ! 1:0!
T. Müller
Пас отдал
K. Pagliuca
62'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кемницер
21
Robert Zickert
ЦЗ
2
Robert Berger
ЦЗ
23
Felix Brügmann
ЦП
5
Dominik Pelivan
ЦП
10
Kilian Pagliuca
ЦФ
8
Okan Adil Kurt
ЦФ
38
Tobias Müller
ЦФ
4
Tim Campulka
ЦФ
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
3
Доминик Хайнц
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
6
Пауль Эккель
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
78
Генки Харагучи
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
9
Джордан
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Кемницер
32
David Wunsch
ВР
5
Stefan Pribanović
ЦЗ
0
L. Stagge
ЦФ
11
Michel Ulrich
ЦФ
9
Furkan Kircicek
ЦФ
7
Stephan Mensah
ЦФ
18
Stanley Keller
ЦФ
Унион
22
Леннарт Грил
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
9
Андреас Фогльзаммер
ЦФ
11
Свен Михель
ЦФ
91
Кевин Беренс
ЦФ
2-2-4
21
2
23
5
10
4
38
8
3-3-2-1-1
1
Реннов
3
Хайнц
31
Кнохе
6
Эккель
28
Триммель
8
Хедира
17
Гисельман
19
Хаберер
78
Харагучи
23
Бекер
9
Джордан
10
0
0
10
17
Гисельман
26
Рюэрсон
26
Рюэрсон
17
Гисельман
78
Харагучи
13
Шафер
13
Шафер
78
Харагучи
19
Хаберер
9
Фогльзаммер
9
Фогльзаммер
19
Хаберер
23
Бекер
11
Михель
11
Михель
23
Бекер
9
Джордан
91
Беренс
91
Беренс
9
Джордан
Остались в запасе
Кемницер
Унион
32
David Wunsch
ВР
5
Stefan Pribanović
ЦЗ
11
Michel Ulrich
ЦФ
9
Furkan Kircicek
ЦФ
7
Stephan Mensah
ЦФ
18
Stanley Keller
ЦФ
22
Леннарт Грил
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
32
David Wunsch
ВР
5
Stefan Pribanović
ЦЗ
11
Michel Ulrich
ЦФ
9
Furkan Kircicek
ЦФ
7
Stephan Mensah
ЦФ
18
Stanley Keller
ЦФ
Остались в запасе
22
Леннарт Грил
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
27
Милош Пантович
АП
18
Джейми Левелинг
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Кемницер - Унион
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Кемницер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
1 : 2
01.08.2022
Унион
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
1 : 1
13.09.2020
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
2 : 2
11.08.2019
Гамбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
0 : 5
12.08.2017
Бавария
Германия. Кубок, 1 раунд
Кемницер
0 : 2
09.08.2015
Боруссия Д
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
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