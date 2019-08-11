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Расписание матчей
Германия. Кубок
Кемницер - Гамбург
Кемницер - Гамбург: обзор матча 11 августа 2019
Кемницер
11.08.2019, воскресенье, 19:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
2 : 2
Счет по пенальти – 5 : 6
Завершен
Гамбург
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кемницер - Гамбург
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кемницер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
1 : 2
01.08.2022
Унион
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
1 : 1
13.09.2020
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
2 : 2
11.08.2019
Гамбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Кемницер
0 : 5
12.08.2017
Бавария
Германия. Кубок, 1 раунд
Кемницер
0 : 2
09.08.2015
Боруссия Д
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Фолькспаркштадион
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