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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лорьян - Ланс
Лорьян - Ланс: обзор матча 13 сентября 2020
Лорьян
13.09.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 3
Завершен
Ланс
14'
А. Грбич
90+2'
Й. Висса (П)
31'
Г. Какута (П)
34'
Ф. Медина
63'
И. Ганаго
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лорьян - Ланс
90'
+2
Вторая желтая
Л. Баде
ГОЛ с пенальти! 2:3!
Й. Висса
90'
+2
85'
Замена
И. Силла
️️️️
И. Бура
Замена
Т. Чалоба
️️️️
У. Мендес
82'
79'
Желтая карточка
Л. Баде
Замена
У. Бозок
️️️️
Ф. Лемуан
74'
71'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Г. Какута
71'
Замена
М. Перес
️️️️
Я. Каюзак
Желтая карточка
Э. Ле Фе
65'
Замена
Э. Ле Фе
️️️️
С. Марво
64'
63'
ГОЛ! 1:3!
И. Ганаго
Пас отдал
Ф. Сотока
57'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Клосс
57'
Замена
И. Ганаго
️️️️
К. Жан
49'
Желтая карточка
Я. Каюзак
Замена
Л. Абержель
️️️️
С. Диарра
46'
Желтая карточка
С. Диарра
45'
34'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Медина
Пас отдал
Ф. Сотока
31'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Какута
Желтая карточка
Ж. Лапорт
30'
ГОЛ! 1:0!
А. Грбич
Пас отдал
Й. Висса
14'
Желтая карточка
К. Буагар
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лорьян
1
Пауль Нарди
ВР
25
Венсан Ле Гофф
ЛЗ
15
Жульен Лапорт
ЦЗ
21
Жереми Морель
ЦЗ
17
Убулан Мендес
ПЗ
9
Йоанн Висса
ЛВ
18
Фабьен Лемуан
ЦП
17
Кентен Буагар
АП
12
Сильвен Марво
АП
25
Стефан Диарра
ПВ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
2
Факундо Медина
ЦЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Лорьян
1
Маттью Дрейер
ВР
99
Трево Чалоба
ЦЗ
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
19
Лоран Абержель
ОП
6
Тома Монконду
ОП
28
Энцо Ле Фе
ЦП
17
Умут Бозок
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
4
Иссиага Силла
ЛЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
23
Мануэль Перес
ЦП
7
Тони Маурисио
АП
24
Симон Банза
ЦФ
37
Игнатиус Ганаго
ЦФ
4-1-3-2
1
Нарди
25
Ле Гофф
15
Лапорт
21
Морель
17
Мендес
18
Лемуан
9
Висса
12
Марво
25
Диарра
9
Грбич
17
Буагар
3-4-1-2
16
Лека
2
Медина
5
Баде
24
Гради
92
Клосс
28
Дукур
18
Каюзак
14
Бура
5
Какута
10
Жан
29
Сотока
12
Марво
28
Ле Фе
28
Ле Фе
12
Марво
17
Мендес
99
Чалоба
99
Чалоба
17
Мендес
25
Диарра
19
Абержель
19
Абержель
25
Диарра
18
Лемуан
17
Бозок
17
Бозок
18
Лемуан
14
Бура
4
Силла
4
Силла
14
Бура
18
Каюзак
23
Перес
23
Перес
18
Каюзак
92
Клосс
22
Мишелен
22
Мишелен
92
Клосс
5
Какута
7
Маурисио
7
Маурисио
5
Какута
10
Жан
37
Ганаго
37
Ганаго
10
Жан
Остались в запасе
Лорьян
Ланс
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
24
Симон Банза
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Остались в запасе
14
Жером Эрго
ПЗ
15
Франклин Ваджа
ОП
6
Тома Монконду
ОП
1
Маттью Дрейер
ВР
5
Томас Фонтейн
ЦЗ
Остались в запасе
15
Стивен Фортеш
ЦЗ
24
Симон Банза
ЦФ
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
Статистика матча Лорьян - Ланс
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Лорьян
Франция. Лига 1, 12 тур
ПСЖ
- : -
28.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Гавр
0 : 2
08.11.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Анжер
0 : 0
25.10.2026
Лорьян
Франция. Лига 1, 7 тур
Лорьян
1 : 0
18.10.2026
Монако
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Мустуар
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