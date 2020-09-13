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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Валенсия - Леванте
Валенсия - Леванте: обзор матча 13 сентября 2020
Валенсия
13.09.2020, воскресенье, 22:00
Испания. Примера, 1 тур
4 : 2
Завершен
Леванте
12'
Г. Паулиста
39'
М. Гомес
75'
М. Вальехо
90+4'
М. Вальехо
1'
Х. Луис Моралес
36'
Х. Луис Моралес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Валенсия - Леванте
ГОЛ! 4:2!
М. Вальехо
90'
+4
Желтая карточка
У. Рачич
89'
85'
Замена
Коке
️️️️
О. Дуарте
85'
Замена
С. Поштиго
️️️️
Н. Радойя
76'
Замена
Н. Вукчевич
️️️️
Г. Мелеро
76'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Э. Барди
ГОЛ! 3:2!
М. Вальехо
Пас отдал
Д. Черышев
75'
Замена
У. Рачич
️️️️
В. Эскердо
72'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Л. Кан Ин
72'
Замена
Д. Черышев
️️️️
Г. Гедеш
71'
63'
Желтая карточка
Р. Пьер
60'
Замена
Д. Гомес
️️️️
С. Леон
52'
Желтая карточка
Н. Радойя
ГОЛ! 2:2!
М. Гомес
Пас отдал
Л. Кан Ин
39'
36'
ГОЛ! 1:2!
Х. Луис Моралес
Пас отдал
Х. Мирамон
Замена
М. Дьякаби
️️️️
Э. Мангала
17'
ГОЛ! 1:1!
Г. Паулиста
Пас отдал
Л. Кан Ин
12'
1'
ГОЛ! 0:1!
Х. Луис Моралес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
5
Эльяким Мангала
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Даниэль Васс
ЦП
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
20
Хосе Кампанья
ЦП
10
Энис Барди
АП
11
Серхио Леон
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Валенсия
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
11
Алекс Санчес
ЛВ
90
Денис Черышев
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
22
Уго Гильямон
ОП
7
Карлос Солер
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
18
Пабло Мартинес
ЦП
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
27
Эрнани
ЦФ
3-3-3-1
1
Хауме
14
Гайя
3
Паулиста
5
Мангала
10
Васс
22
Эскердо
19
Кондогбиа
11
Гедеш
7
Кан Ин
80
Муса
9
Гомес
3-2-2-1-2
13
Айтор
6
Дуарте
44
Пьер
22
Радойя
21
Мирамон
18
Клер
16
Мелеро
20
Кампанья
10
Барди
25
Моралес
11
Леон
7
Кан Ин
21
Вальехо
21
Вальехо
7
Кан Ин
22
Эскердо
10
Рачич
10
Рачич
22
Эскердо
5
Мангала
4
Дьякаби
4
Дьякаби
5
Мангала
11
Гедеш
90
Черышев
90
Черышев
11
Гедеш
11
Леон
99
Гомес
99
Гомес
11
Леон
16
Мелеро
17
Вукчевич
17
Вукчевич
16
Мелеро
10
Барди
19
де Фрутос
19
де Фрутос
10
Барди
22
Радойя
21
Поштиго
21
Поштиго
22
Радойя
6
Дуарте
23
Коке
23
Коке
6
Дуарте
Остались в запасе
Валенсия
Леванте
11
Алекс Санчес
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
14
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
25
Дани Карденас
ВР
17
Сон
ПЗ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
11
Алекс Санчес
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
14
Тьерри Корреа
ПЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
7
Карлос Солер
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
17
Сон
ПЗ
1
Коке Вегас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
18
Пабло Мартинес
ЦП
27
Эрнани
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Валенсия - Леванте
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хосе Мария Санчес Мартинес
Стадион:
Месталья
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