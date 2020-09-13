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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Алавес - Бетис
Алавес - Бетис: обзор матча 13 сентября 2020
Алавес
13.09.2020, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 1 тур
0 : 1
Завершен
Бетис
90+5'
К. Тельо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Алавес - Бетис
Замена
С. Гарсия
️️️️
П. Понс
90'
+6
90'
+5
ГОЛ! 0:1!
К. Тельо
Пас отдал
С. Каналес
90'
+3
Замена
Д. Лайнес
️️️️
Н. Фекир
Замена
М. Агиррегабирия
️️️️
Э. Мендес
88'
82'
Замена
К. Тельо
️️️️
В. Карвалью
Желтая карточка
Т. Пина
81'
81'
Желтая карточка
Б. Иглесиас
72'
Желтая карточка
А. Морено
Желтая карточка
Х. Лопес
69'
67'
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Хоакин
Замена
Дейверсон
️️️️
Л. Риоха
65'
Замена
Х. Лопес
️️️️
Лукас
65'
63'
Желтая карточка
Эмерсон
Желтая карточка
Л. Риоха
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
5
Рубен Дуарте
ЛЗ
19
Родриго Эли
ЦЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
6
Родриго Батталья
ЦП
17
Томас Пина
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
7
Лукас
ЦФ
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
31
Ариц Кастро
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Борха Сайнс
ЛВ
18
Серхи Гарсия
ЦП
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
16
Дейверсон
ЦФ
Бетис
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
16
Диего Лайнес
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Пачеко
5
Дуарте
5
Лагвардия
19
Эли
8
Понс
6
Батталья
17
Пина
7
Мендес
11
Риоха
13
Хоселу
7
Лукас
4-1-1-3-1
1
Браво
22
Эмерсон
2
Манди
5
Бартра
11
Алекс Морено
10
Карвалью
2
Родригес
17
Хоакин
20
Каналес
10
Фекир
7
Иглесиас
7
Мендес
20
Агиррегабирия
20
Агиррегабирия
7
Мендес
7
Лукас
16
Лопес
16
Лопес
7
Лукас
8
Понс
18
Гарсия
18
Гарсия
8
Понс
11
Риоха
16
Дейверсон
16
Дейверсон
11
Риоха
17
Хоакин
24
Руйбаль
24
Руйбаль
17
Хоакин
10
Фекир
16
Лайнес
16
Лайнес
10
Фекир
10
Карвалью
37
Тельо
37
Тельо
10
Карвалью
Остались в запасе
Алавес
Бетис
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
31
Ариц Кастро
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Остались в запасе
17
Борха Сайнс
ЛВ
1
Антонио Сивера
ВР
31
Ариц Кастро
ВР
23
Химо Наварро
ПЗ
17
Абдаллахи Махмуд
ЦП
11
Джон Гуидетти
ЦФ
Остались в запасе
13
Даниэль Ребольо
ВР
1
Жоэль
ВР
26
Сидней
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Асьер Гаритано
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Статистика матча Алавес - Бетис
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Главный судья:
Пабло Гонсалес Фуэртес
Стадион:
Мендисорроса
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