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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Байер
Айнтрахт - Байер: обзор матча 13 сентября 2020
Айнтрахт
13.09.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 7
Завершен
Байер
4'
Л. Бендер
10'
Н. Амири
12'
Л. Аларио
21'
Ф. Вирц
30'
Ч. Арангис
31'
Н. Амири
77'
П. Шик
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Байер
Желтая карточка
J. Brown
79'
77'
ГОЛ! 0:7!
П. Шик
73'
Замена
А. Драгович
️️️️
Л. Бендер
73'
Замена
Э. Паласиос
️️️️
К. Беллараби
72'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ч. Арангис
46'
Замена
П. Шик
️️️️
Л. Аларио
46'
Замена
М. Диаби
️️️️
Н. Амири
31'
ГОЛ! 0:6!
Н. Амири
Пас отдал
Д. Синкгравен
30'
ГОЛ! 0:5!
Ч. Арангис
Пас отдал
Л. Аларио
21'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Вирц
Пас отдал
К. Демирбай
12'
ГОЛ! 0:3!
Л. Аларио
Пас отдал
К. Беллараби
10'
ГОЛ! 0:2!
Н. Амири
Пас отдал
К. Демирбай
4'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бендер
Пас отдал
Д. Синкгравен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
9
Jan Lüneburg
ЦФ
7
Nick Gutmann
ЦФ
28
Johann von Knebel
ЦФ
23
Jordan Brown
ЦФ
13
Evans Nyarko
ЦФ
13
Philipp Koch
ЦФ
8
Dane Kummerfeld
ЦФ
3
Yannik Nuxoll
ЦФ
4
Fabian Grau
ЦФ
4
Juri Marxen
ЦФ
32
Lars Huxsohl
ЦФ
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
12
Эдмон Тапсоба
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
7
Флориан Вирц
АП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Айнтрахт
7
Nils Bruning
ЦФ
5
Lesley Karschau
ЦФ
18
Alexandre Rajao da Cunha
ЦФ
21
Stefan Rakocevic
ЦФ
32
Marcel Olaf Kindler
ЦФ
Байер
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
25
Эсекьель Паласиос
ЦП
14
Патрик Шик
ЦФ
5
3
32
4
4
8
4-3-2-1
1
Градецки
8
Бендер
12
Тапсоба
5
Бендер
24
Синкгравен
10
Амири
20
Арангис
26
Демирбай
38
Беллараби
7
Вирц
27
Аларио
10
Амири
19
Диаби
19
Диаби
10
Амири
8
Бендер
15
Драгович
15
Драгович
8
Бендер
20
Арангис
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
38
Беллараби
25
Паласиос
25
Паласиос
38
Беллараби
27
Аларио
14
Шик
14
Шик
27
Аларио
Остались в запасе
Айнтрахт
Байер
7
Nils Bruning
ЦФ
5
Lesley Karschau
ЦФ
18
Alexandre Rajao da Cunha
ЦФ
21
Stefan Rakocevic
ЦФ
32
Marcel Olaf Kindler
ЦФ
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
7
Nils Bruning
ЦФ
5
Lesley Karschau
ЦФ
18
Alexandre Rajao da Cunha
ЦФ
21
Stefan Rakocevic
ЦФ
32
Marcel Olaf Kindler
ЦФ
Остались в запасе
36
Никлас Ломб
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Айнтрахт - Байер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
0 : 0
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
0 : 4
07.08.2021
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
0 : 7
13.09.2020
Байер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
0 : 1
13.08.2017
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
1 : 4
21.08.2016
Гройтер Фюрт
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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