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    Бундеслига. «Боруссия» вдевятером уступила «Шальке» в матче с 6 голами и другие результаты

    Встреча 31-го тура чемпионата Германии «Боруссия» Дортмунд«Шальке» закончилась со счетом 2:4.

    За хозяев забили Марио Гетце и Аксель Витсель. За гостей – Даниэл Калиджиури (дубль), Салиф Сане и Брель Эмболо.

    С 60-й минуты команда Люсьена Фавра играла без Марко Ройса, который получил прямую красную карточку. Пять минут спустя прямое удаление заработал Мариус Вольф. В начале встречи болельщик гельзенкирхенцев бросил зажигалку в голову Джейдона Санчо.

    Дортмундский клуб с 79 очками остался на втором месте в турнирной таблице. У «Баварии» 70 баллов и игра в запасе. «Шальке» на 15-й позиции с 28-мя баллами.

    Германия. Бундеслига. 31-й тур

    Боруссия Д – Шальке-04 – 2:4 (1:2)

    Голы: 1:0 – Гетце, 14; 1:1 – Калиджиури, 18 (с пенальти); 1:2 – Сане, 28; 1:3 – Калиджиури, 62; 2:3 – Витсель, 85; 2:4 – Эмболо, 86.

    Удаления: Ройс, 60; Вольф, 65 – нет.

    Айнтрахт – Фрайбург – 0:0

    Ганновер-96 – Майнц – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Вайдандт, 66.

    РБ Лейпциг – Фрайбург – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Вернер, 19; 1:1 – Грифо, 66; 2:1 – Форсберг, 78.

    Фортуна – Вердер – 4:1 (2:1)

    Голы: 1:0 – Раман, 1; 2:0 – Караман, 22; 2:1 – Крузе, 28 (с пенальти); 3:1 – Хеннингс, 56; 4:1 – Зуттнер, 73.

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 18:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +307

      Борат 38 минут назад

      Боруссия может забыть о чемпионстве...

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