Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    Рейтинг. Лучшие игроки в истории чемпионата России: вратари
    2 Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    Тест: хорошо ли вы знаете статистику Евро?
    3 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?

    Санчо повторил рекорд Лэмпарда по количеству ассистов в сезоне. Болельщик «Шальке» бросил ему в голову зажигалку

    «Боруссия» принимает «Шальке-04» в матче 31-го тура чемпионата Германии (1:3, 31-й тур).

    На 14-й минуте полузащитник Марио Гетце открыл счет с передачи хавбека Джейдона Санчо.

    Для 19-летнего англичанина голевая передача стала 14-й в текущем розыгрыше Бундеслиги. Он повторил рекорд экс-полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда в АПЛ-2009/10 – лучшую статистику среди англичан по этому показателю в топ-5 лиг Европы.

    Во время празднования болельщик «Шальке» бросил в голову Санчо зажигалку. Он покидал поле на минуту.

    Права на изображения принадлежат beIN SPORTS.

    Источник: OptaJoe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:06
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77086
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    zigbert
    68163
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru