Санчо повторил рекорд Лэмпарда по количеству ассистов в сезоне. Болельщик «Шальке» бросил ему в голову зажигалку

«Боруссия» принимает «Шальке-04» в матче 31-го тура чемпионата Германии (1:3, 31-й тур).

На 14-й минуте полузащитник Марио Гетце открыл счет с передачи хавбека Джейдона Санчо.

Для 19-летнего англичанина голевая передача стала 14-й в текущем розыгрыше Бундеслиги. Он повторил рекорд экс-полузащитника «Челси» Фрэнка Лэмпарда в АПЛ-2009/10 – лучшую статистику среди англичан по этому показателю в топ-5 лиг Европы.

Во время празднования болельщик «Шальке» бросил в голову Санчо зажигалку. Он покидал поле на минуту.

Немецкий клуб купил Санчо у «Манчестер Сити» в июле 2017 года за 7,8 миллиона евро.

В 39 играх всех турниров у него 19 ассистов и 12 голов.

Следить за рурским дерби можно в онлайне «Бомбардира».

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