Ройс получил прямую красную карточку в рурском дерби. «Шальке» забил 3 гол спустя 2 минуты

«Боруссия» играет с «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии (1:3, 67-я минута).

На 60-й минуте прямое удаление получил полузащитник Марко Ройс. Капитан хозяев сыграл в ногу хавбеку Суату Сердару.

Спустя две минуты полузащитник гостей Даниэл Калиджури забил третий гол своей команды в матче.

Напомним, во время празднования первого гола болельщик бросил в голову Джейдону Санчо зажигалку. (ФОТО)

зажигалку. (ФОТО) Следить за рурским дерби можно в онлайне «Бомбардира».

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