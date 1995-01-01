Ройс получил прямую красную карточку в рурском дерби. «Шальке» забил 3 гол спустя 2 минуты

Беверия - чемпион. К сожалению, настала пора это признать(
«Боруссия» играет с «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии (1:3, 67-я минута).
На 60-й минуте прямое удаление получил полузащитник Марко Ройс. Капитан хозяев сыграл в ногу хавбеку Суату Сердару.
Спустя две минуты полузащитник гостей Даниэл Калиджури забил третий гол своей команды в матче.
- Напомним, во время празднования первого гола болельщик бросил в голову Джейдону Санчо зажигалку. (ФОТО)
- Следить за рурским дерби можно в онлайне «Бомбардира».
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