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    Ройс получил прямую красную карточку в рурском дерби. «Шальке» забил 3 гол спустя 2 минуты

    «Боруссия» играет с «Шальке» в матче 31-го тура чемпионата Германии (1:3, 67-я минута).

    На 60-й минуте прямое удаление получил полузащитник Марко Ройс. Капитан хозяев сыграл в ногу хавбеку Суату Сердару.

    Спустя две минуты полузащитник гостей Даниэл Калиджури забил третий гол своей команды в матче.

    Права на изображение принадлежат beIN SPORTS.

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +902

      SarJr 45 минут назад

      Беверия - чемпион. К сожалению, настала пора это признать(

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +117

      Mityai90 1 час назад

      Очень жаль, что чемпионом в этом сезоне станет никакая Бавария. Дортмунд очень бездарно терял очки.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +909

      zabvo9406 1 час назад

      Дортмунд Фавром ждет тоже что и с Тухелем, быть на вторых ролях - все, другого не дано!!!! Хотя очень хочу ошибиться!!!!

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