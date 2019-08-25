Бундеслига. «Вольфсбург» на выезде разгромил «Герту», «РБ Лейпциг» дома обыграл «Айнтрахт»

«Вольфсбург» со счетом 3:0 обыграл «Герту» в выездном матче второго тура чемпионата Германии.
Голами отметились нападающий Вут Вегхорст, полузащитники Йосип Брекало и Джером Руссийон.
«РБ Лейпциг» обыграл «Айнтрахт» со счетом 2:1 благодаря мячам форвардов Тимо Вернера и Юссуфа Поульсена. За франкфуртский клуб забил нападающий Гонсало Пасьенса.
Германия. Бундеслига. 2-й тур
Герта – Вольфсбург – 0:3 (0:1)
Голы: 0:1 – Вегхорст, 9 (с пенальти); 0:2 – Брекало, 82; 0:3 – Руссийон, 90+1.
РБ Лейпциг – Айнтрахт – 2:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Вернер, 10; 2:0 – Поульсен, 80; 2:1 – Пасьенса, 89.