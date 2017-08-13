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Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Вольфсбург
Айнтрахт - Вольфсбург: обзор матча 13 августа 2017
Айнтрахт
13.08.2017, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Вольфсбург
60'
И. Камачо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Вольфсбург
60'
ГОЛ! 0:1!
И. Камачо
41'
Желтая карточка
Я. Герхардт
Начало матча
Статистика матча Айнтрахт - Вольфсбург
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
0 : 0
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
0 : 4
07.08.2021
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
0 : 7
13.09.2020
Байер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
0 : 1
13.08.2017
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
1 : 4
21.08.2016
Гройтер Фюрт
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
- : -
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Вольфсбург
3 : 1
17.10.2026
Хайденхайм
Информация о матче
Стадион:
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