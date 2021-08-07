Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Айнтрахт - Ганновер-96
Айнтрахт - Ганновер-96: обзор матча 07 августа 2021
Айнтрахт
07.08.2021, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Ганновер-96
20'
P. Ochs
45+1'
М. Дукщ (П)
63'
М. Дукщ
64'
Ф. Муслия
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Айнтрахт - Ганновер-96
74'
Замена
М. Франтц
️️️️
Ф. Муслия
68'
Замена
Х. Вайдандт
️️️️
М. Дукщ
64'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Муслия
Пас отдал
М. Дукщ
64'
Замена
Я. Дем
️️️️
С. Штольце
64'
Замена
V. Sulejmani
️️️️
P. Ochs
63'
ГОЛ! 0:3!
М. Дукщ
Пас отдал
С. Эрнст
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Дукщ
39'
Желтая карточка
P. Ochs
Замена
N. Bruning
️️️️
J. Brown
22'
20'
ГОЛ! 0:1!
P. Ochs
Пас отдал
С. Муроя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
22
Hamajak Bojadgian
ЦЗ
6
Dylan Williams
ЦП
15
Rico Bork
ЦП
10
Jonas Behounek
ЦФ
25
Philipp Müller
ЦФ
9
Jan Lüneburg
ЦФ
13
Philipp Koch
ЦФ
23
Jordan Brown
ЦФ
4
Fabian Grau
ЦФ
32
Lars Huxsohl
ЦФ
Ганновер-96
23
Никлас Хульт
ЦЗ
31
Julian BÃ¶rner
ЦЗ
24
Флоран Муслия
ЦП
33
Марвин Дукщ
ЦФ
15
Себастьян Эрнст
ЦФ
2
Сеи Муроя
ЦФ
28
Marcel Franke
ЦФ
1
Мартин Хансен
ЦФ
13
Dominik Kaiser
ЦФ
13
Phillipp Ochs
ЦФ
22
Себастьян Штольце
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Айнтрахт
10
Kangmin Choi
ЦП
7
Nils Bruning
ЦФ
8
Dane Kummerfeld
ЦФ
3
Yannik Nuxoll
ЦФ
21
Stefan Rakocevic
ЦФ
5
Lesley Karschau
ЦФ
Ганновер-96
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
8
Майк Франтц
ЦП
23
Янник Дем
ЦФ
38
Valmir Sulejmani
ЦФ
21
Patrick Twumasi
ЦФ
9
Хендрик Вайдандт
ЦФ
1-2-5
22
6
15
13
32
4
23
9
2-1-5
23
Хульт
31
24
Муслия
28
22
Штольце
13
13
1
Хансен
23
7
7
23
24
Муслия
8
Франтц
8
Франтц
24
Муслия
22
Штольце
23
Дем
23
Дем
22
Штольце
13
38
38
13
33
Дукщ
9
Вайдандт
9
Вайдандт
33
Дукщ
Остались в запасе
Айнтрахт
Ганновер-96
10
Kangmin Choi
ЦП
8
Dane Kummerfeld
ЦФ
3
Yannik Nuxoll
ЦФ
21
Stefan Rakocevic
ЦФ
5
Lesley Karschau
ЦФ
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Остались в запасе
10
Kangmin Choi
ЦП
8
Dane Kummerfeld
ЦФ
3
Yannik Nuxoll
ЦФ
21
Stefan Rakocevic
ЦФ
5
Lesley Karschau
ЦФ
Остались в запасе
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
21
Patrick Twumasi
ЦФ
Главный тренер
Томас Долль
Статистика матча Айнтрахт - Ганновер-96
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Кубок, 1 раунд
Айнтрахт
0 : 0
16.08.2025
Санкт-Паули
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
0 : 4
07.08.2021
Ганновер-96
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
0 : 7
13.09.2020
Байер
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
0 : 1
13.08.2017
Вольфсбург
Германия. Кубок, 1/32 финала
Айнтрахт
1 : 4
21.08.2016
Гройтер Фюрт
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Оснабрюк
- : -
28.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Ганновер-96
2 : 1
21.11.2026
Гройтер Фюрт
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хайденхайм
2 : 2
08.11.2026
Ганновер-96
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Ганновер-96
2 : 1
01.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Айнтрахт
2 : 0
25.10.2026
Ганновер-96
Информация о матче
Стадион:
Хайнц-фон-Хайден Арена
Новости команд
Все
Айнтрахт
Ганновер-96
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Бундеслига. «Вольфсбург» на выезде разгромил «Герту», «РБ Лейпциг» дома обыграл «Айнтрахт»
2019.08.25 21:42
Бундеслига. «Боруссия» вдевятером уступила «Шальке» в матче с 6 голами и другие результаты
2019.04.27 18:32
1
Лига Европы. «Наполи» проиграл «Арсеналу», «Челси» и «Славия» забили 7 голов и другие результаты
2019.04.18 23:56
3
Стало известно, в какой лиге продолжит карьеру Кузяев
2025.09.18 12:56
2
Ондуа станцевал под песни Хабиба и группы «Блестящие»
2023.03.09 21:28
Камерунец Ондуа, игравший с флагом России на ЧМ-2022, входит в шорт-лист клуба РПЛ
2023.03.08 14:35
«Типичная русофобия, дискриминация по национальному признаку». Депутат Свищев – о проблемах Ондуа в «Ганновере»
2023.03.07 14:34
1
В «Ганновере» объяснили, почему россиянин Ондуа не играет за клуб
2023.03.07 12:26
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+