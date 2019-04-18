Лига Европы. «Наполи» проиграл «Арсеналу», «Челси» и «Славия» забили 7 голов и другие результаты

Гол Александра Ляказетта принес «Арсеналу» победу над «Наполи» в ответном четвертьфинале Лиги Европы.

«Айнтрахт» в параллельной встрече обыграл «Бенфику» со счетом 2:0. Голы на счету Филип Костич и Себастьян Роде.

Эти и другие результаты представлены ниже.

Лига Европы. 1/4 финала. Ответные матчи

Наполи (Италия) – Арсенал (Англия) – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Ляказетт, 36.

Айнтрахт (Германия) – Бенфика (Португалия) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Костич, 36; 2:0 – Роде, 67.

Валенсия (Испания) – Вильярреал (Испания) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Лато, 13; 2:0 – Парехо, 54.

Челси (Англия) – Славия (Чехия) – 4:3 (4:1)

Голы: 1:0 – Педро, 5; 2:0 – Дели, 10 (в свои ворота); 3:0 – Жиру, 17; 3:1 – Соучек, 27; 4:1 – Педро, 28; 4:2 – Шевчик, 51; 4:3 – Шевчик, 55.

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