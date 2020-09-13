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Расписание матчей
Германия. Кубок
Виденбрюк - Падерборн
Виденбрюк - Падерборн: обзор матча 13 сентября 2020
Виденбрюк
13.09.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 5
Завершен
Падерборн
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Виденбрюк - Падерборн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виденбрюк
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виденбрюк
0 : 5
13.09.2020
Падерборн
Германия. Кубок, 2 раунд
Виденбрюк
1 : 3
24.09.2013
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Виденбрюк
1 : 0
04.08.2013
Фортуна
Падерборн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Падерборн
1 : 0
24.10.2026
Гамбург
Информация о матче
Стадион:
Бентелер-Арена
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