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Расписание матчей
Германия. Кубок
Виденбрюк - Зандхаузен
Виденбрюк - Зандхаузен: обзор матча 24 сентября 2013
Виденбрюк
24.09.2013, вторник, 21:00
Германия. Кубок, 2 раунд
1 : 3
Завершен
Зандхаузен
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Виденбрюк - Зандхаузен
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виденбрюк
Германия. Кубок, 1/32 финала
Виденбрюк
0 : 5
13.09.2020
Падерборн
Германия. Кубок, 2 раунд
Виденбрюк
1 : 3
24.09.2013
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Виденбрюк
1 : 0
04.08.2013
Фортуна
Зандхаузен
Германия. Кубок, 1 раунд
Зандхаузен
2 : 4
16.08.2025
РБ Лейпциг
Германия. Третья Лига, 38 тур
Зандхаузен
0 : 4
17.05.2025
Виктория
Германия. Третья Лига, 37 тур
Эрцгебирге
2 : 3
10.05.2025
Зандхаузен
Германия. Третья Лига, 36 тур
Зандхаузен
0 : 3
03.05.2025
Ганза
Германия. Третья Лига, 35 тур
Динамо Дрезден
2 : 1
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