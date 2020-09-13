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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Велес
Балтика - Велес: обзор матча 13 сентября 2020
Балтика
13.09.2020, воскресенье, 20:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 2
Завершен
Велес
48'
Наилсон
13'
А. Галоян
40'
А. Максименко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Балтика - Велес
Желтая карточка
М. Маркин
86'
Вторая желтая
А. Мещанинов
86'
Замена
Т. Мусаев
️️️️
А. Дудиев
81'
81'
Замена
Н. Кирсанов
️️️️
А. Вакулич
Замена
И. Маклаков
️️️️
М. Кузьмин
81'
77'
Замена
И. Стефанович
️️️️
А. Баев
Желтая карточка
Наилсон
73'
73'
Замена
Р. Фищенко
️️️️
М. Майга
65'
Желтая карточка
А. Вакулич
63'
Замена
С. Алиев
️️️️
А. Максименко
62'
Желтая карточка
А. Баев
Замена
М. Маркин
️️️️
В. Демьянов
60'
Желтая карточка
И. Альшин
54'
ГОЛ! 1:2!
Наилсон
48'
46'
Замена
К. Родионов
️️️️
А. Галоян
Желтая карточка
М. Кашчелан
40'
40'
ГОЛ! 0:2!
А. Максименко
Желтая карточка
А. Шаваев
38'
Замена
В. Демьянов
️️️️
А. Чочиев
34'
Желтая карточка
А. Дудиев
29'
Желтая карточка
А. Чочиев
28'
13'
ГОЛ! 0:1!
А. Галоян
10'
Желтая карточка
Д. Малания
Желтая карточка
А. Мещанинов
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Балтика
39
Максим Бориско
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
26
Артем Мещанинов
ЦЗ
7
Наилсон
ЦЗ
8
Аслан Дудиев
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
8
Алихан Шаваев
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
11
Алан Чочиев
АП
10
Ильнур Альшин
ПВ
33
Аллеф
ЦФ
Главный тренер
Евгений Калешин
Велес
93
Алексей Городовой
ВР
20
Диего Малания
ЦЗ
3
Эрвинг Ботака-Иобома
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
24
Александр Кахидзе
ПЗ
8
Мамаду Майга
ОП
5
Александр Осипов
ОП
24
Алексей Вакулич
ЦП
21
Артур Галоян
АП
9
Артем Максименко
ПВ
21
Алексей Баев
ЦФ
Главный тренер
Алексей Стукалов
Балтика
1
Евгений Латышонок
ВР
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
4
Иван Маклаков
ЛЗ
56
Виктор Демьянов
ОП
77
Владислав Лазарев
АП
14
Ярослав Фролов
АП
11
Тамерлан Мусаев
ЦФ
93
Михаил Маркин
ЦФ
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
Велес
98
Павел Овчинников
ВР
44
Александр Михайлов
ЦЗ
22
Кирилл Родионов
ЦЗ
6
Руслан Фищенко
ОП
8
Данила Поляков
ЦП
10
Никита Кирсанов
АП
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
9
Саид Алиев
ЦФ
23
Илья Стефанович
ЦФ
4-1-1-3-1
39
Бориско
17
Макарчук
26
Мещанинов
7
Наилсон
8
Дудиев
18
Кашчелан
8
Шаваев
6
Кузьмин
11
Чочиев
10
Альшин
33
Аллеф
4-2-1-2-1
93
Городовой
24
Кахидзе
3
Ботака-Иобома
80
Климов
20
Малания
8
Майга
5
Осипов
24
Вакулич
9
Максименко
21
Галоян
21
Баев
8
Дудиев
11
Мусаев
11
Мусаев
8
Дудиев
6
Кузьмин
4
Маклаков
4
Маклаков
6
Кузьмин
Демьянов
93
Маркин
93
Маркин
Демьянов
11
Чочиев
56
Демьянов
56
Демьянов
11
Чочиев
8
Майга
6
Фищенко
6
Фищенко
8
Майга
9
Максименко
9
Алиев
9
Алиев
9
Максименко
24
Вакулич
10
Кирсанов
10
Кирсанов
24
Вакулич
21
Галоян
22
Родионов
22
Родионов
21
Галоян
21
Баев
23
Стефанович
23
Стефанович
21
Баев
Остались в запасе
Балтика
Велес
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
77
Владислав Лазарев
АП
14
Ярослав Фролов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
Главный тренер
Евгений Калешин
44
Александр Михайлов
ЦЗ
8
Данила Поляков
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Алексей Стукалов
Остались в запасе
24
Евгений Бутаков
ЛЗ
77
Владислав Лазарев
АП
14
Ярослав Фролов
АП
7
Виталий Жиронкин
ЦФ
1
Евгений Латышонок
ВР
Остались в запасе
44
Александр Михайлов
ЦЗ
8
Данила Поляков
ЦП
98
Павел Овчинников
ВР
33
Сейт-Даут Гаракоев
ПП
Главный тренер
Евгений Калешин
Главный тренер
Алексей Стукалов
Статистика матча Балтика - Велес
8
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
8
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Велес
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Велес
- : -
29.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Сочи
2 : 2
21.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Челябинск
4 : 2
15.11.2026
Велес
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Велес
2 : 1
09.11.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Велес
1 : 1
30.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Волга
1 : 0
25.10.2026
Велес
Информация о матче
Главный судья:
Василий Казарцев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Балтика
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