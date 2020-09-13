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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
ПСЖ - Марсель
ПСЖ - Марсель: обзор матча 13 сентября 2020
ПСЖ
13.09.2020, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 1
Завершен
Марсель
31'
Ф. Товен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПСЖ - Марсель
Красная карточка
Неймар
90'
+9
Вторая желтая
Л. Паредес
90'
+8
90'
+8
Вторая желтая
Д. Бенедетто
Красная карточка
Л. Курзава
90'
+7
90'
+7
Красная карточка
Ж. Амави
90'
+1
Желтая карточка
К. Строотман
Замена
К. Дагба
️️️️
А. Флоренци
84'
Замена
Л. Курзава
️️️️
Х. Бернат
84'
77'
Замена
Н. Радоньич
️️️️
Д. Пайет
77'
Замена
В. Жермен
️️️️
Ф. Товен
Желтая карточка
А. Ди Мария
74'
Желтая карточка
Л. Паредес
72'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Верратти
72'
71'
Желтая карточка
Д. Бенедетто
68'
Замена
К. Строотман
️️️️
М. Лопес
61'
Желтая карточка
М. Лопес
Замена
Ю. Дракслер
️️️️
А. Эррера
61'
58'
Замена
Д. Бенедетто
️️️️
П. Гуйе
Желтая карточка
Х. Бернат
52'
50'
Желтая карточка
А. Гонсалес
38'
Желтая карточка
П. Гуйе
31'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Товен
Пас отдал
Д. Пайет
Желтая карточка
А. Флоренци
13'
11'
Желтая карточка
Д. Пайет
Желтая карточка
Неймар
11'
7'
Желтая карточка
Х. Сакаи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПСЖ
15
Серхио Рико
ВР
24
Хуан Бернат
ЛЗ
6
Тило Керер
ЦЗ
3
Преснел Кимпембе
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
10
Неймар
ЛВ
5
Идрисса Гуйе
ОП
21
Андер Эррера
ЦП
6
Марко Верратти
ЦП
11
Анхель Ди Мария
ПВ
7
Пабло Сарабия
ПВ
Главный тренер
Томас Тухель
Марсель
30
Стив Манданда
ВР
23
Жордан Амави
ЛЗ
15
Дуйе Чалета-Цар
ЦЗ
27
Альваро Гонсалес
ЦЗ
2
Хироки Сакаи
ПЗ
8
Бубакар Камара
ОП
18
Пап Гуйе
ОП
20
Максим Лопес
ЦП
21
Валантен Ронжье
ЦП
10
Димитри Пайет
АП
10
Флориан Товен
ПВ
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
ПСЖ
1
Марцин Булка
ВР
5
Митчел Баккер
ЛЗ
3
Лайвен Курзава
ЛЗ
22
Абду Диалло
ЦЗ
2
Колин Дагба
ПЗ
7
Юлиан Дракслер
ЛВ
5
Леандро Паредес
ОП
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
Марсель
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
11
Марле Аке
ЛВ
28
Неманья Радоньич
ЛВ
8
Кевин Строотман
ЦП
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
98
Валере Жермен
ЦФ
9
Дарио Бенедетто
ЦФ
4-1-2-3
15
Серхио Рико
24
Бернат
6
Керер
3
Кимпембе
24
Флоренци
5
Гуйе
21
Эррера
6
Верратти
10
Неймар
11
Ди Мария
7
Сарабия
4-2-2-2
30
Манданда
2
Сакаи
15
Чалета-Цар
27
Гонсалес
23
Амави
8
Камара
18
Гуйе
20
Лопес
21
Ронжье
10
Товен
10
Пайет
24
Флоренци
2
Дагба
2
Дагба
24
Флоренци
21
Эррера
7
Дракслер
7
Дракслер
21
Эррера
24
Бернат
3
Курзава
3
Курзава
24
Бернат
6
Верратти
5
Паредес
5
Паредес
6
Верратти
20
Лопес
8
Строотман
8
Строотман
20
Лопес
10
Пайет
28
Радоньич
28
Радоньич
10
Пайет
10
Товен
98
Жермен
98
Жермен
10
Товен
18
Гуйе
9
Бенедетто
9
Бенедетто
18
Гуйе
Остались в запасе
ПСЖ
Марсель
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
1
Марцин Булка
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
Главный тренер
Томас Тухель
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Остались в запасе
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
5
Митчел Баккер
ЛЗ
8
Кайс Руис-Атиль
ЦП
1
Марцин Булка
ВР
22
Абду Диалло
ЦЗ
Остались в запасе
11
Марле Аке
ЛВ
16
Йоанн Пеле
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
10
Сайф-Эддин Хауи
АП
Главный тренер
Томас Тухель
Главный тренер
Андре Виллаш-Боаш
Статистика матча ПСЖ - Марсель
5
3
2
7
Красные карточки
3
2
Желтые карточки
5
7
Матчи команд
ПСЖ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
- : -
25.11.2026
Рома
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Марсель
Лига Европы, 5 тур
Марсель
- : -
26.11.2026
Левски
Франция. Лига 1, 11 тур
Марсель
2 : 3
22.11.2026
Ле-Ман
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Франция. Лига 1, 9 тур
Марсель
2 : 0
01.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 8 тур
Марсель
4 : 3
25.10.2026
Гавр
Информация о матче
Стадион:
Парк де Пренс
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