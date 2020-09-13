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Расписание матчей
Германия. Кубок
Эльверсберг - Санкт-Паули
Эльверсберг - Санкт-Паули: обзор матча 13 сентября 2020
Эльверсберг
13.09.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
4 : 2
Завершен
Санкт-Паули
16'
Л. Шнелльбахер
26'
P. Dragon
48'
Р. Фельхауэр
67'
Л. Шнелльбахер
7'
M. Knoll
78'
Р. Бенателли
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эльверсберг - Санкт-Паули
Замена
L. Kohler
️️️️
Р. Фельхауэр
84'
Замена
L. von Piechowski
️️️️
E. Dacaj
84'
Желтая карточка
K. Conrad
82'
Замена
F. Baumgartel
️️️️
S. Tekerci
79'
78'
ГОЛ! 4:2!
Р. Бенателли
Пас отдал
С. Олссон
Замена
T. Gösweiner
️️️️
Л. Шнелльбахер
78'
75'
Замена
Л. Дашнер
️️️️
B. Tashchy
Пенальти не реализован!
И. Суэро
73'
Замена
L. Dürholtz
️️️️
M. Feil
68'
ГОЛ! 4:1!
Л. Шнелльбахер
67'
Желтая карточка
M. Neubauer
66'
60'
Замена
С. Макиенок
️️️️
M. Knoll
60'
Замена
Р. Саласар
️️️️
Л. Пакярада
60'
Замена
Р. Бенателли
️️️️
А. Арему
59'
Желтая карточка
B. Tashchy
57'
Желтая карточка
М. Диттген
ГОЛ! 3:1!
Р. Фельхауэр
Пас отдал
S. Tekerci
48'
47'
Желтая карточка
С. Олссон
ГОЛ! 2:1!
P. Dragon
Пас отдал
E. Dacaj
26'
ГОЛ! 1:1!
Л. Шнелльбахер
Пас отдал
И. Суэро
16'
7'
ГОЛ! 0:1!
M. Knoll
Пас отдал
Л. Пакярада
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эльверсберг
19
Робин Фельхауэр
ОП
10
Исраэль Суэро
АП
33
Torben Rehfeldt
ЦФ
24
Лука Шнелльбахер
ЦФ
1
Frank Lehmann
ЦФ
4
Kevin Conrad
ЦФ
33
Maurice Neubauer
ЦФ
21
Eros Dacaj
ЦФ
6
Patryk Dragon
ЦФ
7
Manuel Feil
ЦФ
10
Sinan Tekerci
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
Санкт-Паули
23
Леарт Пакярада
ЛЗ
4
Филипп Цирайс
ЦЗ
16
Себастьян Олссон
ПЗ
32
Афиз Арему
ОП
7
Даниэль-Кофи Кьерех
АП
14
Borys Tashchy
ЦФ
30
Robin Himmelmann
ЦФ
6
Christopher Avevor
ЦФ
22
Marvin Senger
ЦФ
5
Marvin Knoll
ЦФ
11
Максимилиан Диттген
ЦФ
Главный тренер
Марцель Рапп
Эльверсберг
9
Thomas Gösweiner
ЦФ
20
Eric Gründemann
ЦФ
4
Luca Blaß
ЦФ
28
Laurin von Piechowski
ЦФ
27
Fabian Baumgartel
ЦФ
17
Yannik Haupts
ЦФ
11
Luca Dürholtz
ЦФ
2
Lukas Kohler
ЦФ
17
Theodoros Politakis
ЦФ
Санкт-Паули
23
Деннис Смарш
ВР
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
6
Эрсин Зехир
ОП
11
Рико Бенателли
ЦП
10
Кристиан Виет
АП
17
Родриго Саласар
АП
10
Лукас Дашнер
АП
24
Симон Макиенок
ЦФ
1-1-5
19
Фельхауэр
10
Суэро
21
10
7
6
33
3-1-1-5
16
Олссон
4
Цирайс
23
Пакярада
32
Арему
7
Кьерех
30
11
Диттген
5
22
6
24
Шнелльбахер
9
9
24
Шнелльбахер
21
28
28
21
10
27
27
10
7
11
11
7
19
Фельхауэр
2
2
19
Фельхауэр
23
Пакярада
17
Саласар
17
Саласар
23
Пакярада
32
Арему
11
Бенателли
11
Бенателли
32
Арему
14
10
Дашнер
10
Дашнер
14
5
24
Макиенок
24
Макиенок
5
Остались в запасе
Эльверсберг
Санкт-Паули
20
Eric Gründemann
ЦФ
4
Luca Blaß
ЦФ
17
Yannik Haupts
ЦФ
17
Theodoros Politakis
ЦФ
Главный тренер
Винсент Вагнер
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
10
Кристиан Виет
АП
6
Эрсин Зехир
ОП
23
Деннис Смарш
ВР
Главный тренер
Марцель Рапп
Остались в запасе
20
Eric Gründemann
ЦФ
4
Luca Blaß
ЦФ
17
Yannik Haupts
ЦФ
17
Theodoros Politakis
ЦФ
Остались в запасе
3
Яннес Викхофф
ПАЗ
10
Кристиан Виет
АП
6
Эрсин Зехир
ОП
23
Деннис Смарш
ВР
Главный тренер
Винсент Вагнер
Главный тренер
Марцель Рапп
Статистика матча Эльверсберг - Санкт-Паули
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
0 : 1
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 8 тур
Эльверсберг
4 : 1
30.10.2026
Майнц
Германия. Кубок, 1/16 финала
Эльверсберг
0 : 2
27.10.2026
Дармштадт
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Динамо Дрезден
- : -
28.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Санкт-Паули
2 : 0
21.11.2026
Бохум
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Магдебург
4 : 1
08.11.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Санкт-Паули
1 : 3
01.11.2026
Нюрнберг
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Дармштадт
0 : 0
23.10.2026
Санкт-Паули
Германия. Вторая Бундеслига, 8 тур
Ганновер-96
1 : 1
17.10.2026
Санкт-Паули
Информация о матче
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