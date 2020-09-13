Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Коринтианс
Флуминенсе - Коринтианс: обзор матча 13 сентября 2020
Флуминенсе
13.09.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 10 тур
2 : 1
Завершен
Коринтианс
8'
N.
88'
N. (П)
90+5'
М. Витал
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Коринтианс
90'
+5
ГОЛ! 2:1!
М. Витал
ГОЛ с пенальти! 2:0!
N.
88'
Замена
Y. Felipe
️️️️
H.
83'
Замена
Гансо
️️️️
В. Силва
83'
66'
Желтая карточка
Г. Камачо
Желтая карточка
N.
66'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
М. Пауло
61'
Замена
Л. Энрике
️️️️
М. Араухо
61'
58'
Замена
Г. Камачо
️️️️
В. Кантильо
58'
Замена
Рамиро
️️️️
Габриэль
46'
Желтая карточка
Б. Мендес
46'
Замена
М. Витал
️️️️
Г. Силва
Замена
Нино
️️️️
D.
26'
21'
Желтая карточка
Вальтер
18'
Замена
Эвералдо
️️️️
Эдерсон
ГОЛ! 1:0!
N.
8'
4'
Желтая карточка
Габриэль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
17
Доди
ОП
15
Микель Араухо
АП
11
Веллингтон Силва
ПВ
22
Muriel
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Коринтианс
1
Кассио
ВР
6
Лукас Питон
ЛЗ
4
Жил
ЦЗ
2
Michel
ЦЗ
4
Бруно Мендес
ЦЗ
11
Ромуло Отеро
ЦП
30
Виктор Кантильо
ЦП
13
Эдерсон
ЦП
6
Габриэль
ЦП
19
Густаво Силва
ПВ
21
Жо
ЦФ
Главный тренер
Фабио Карилле
Флуминенсе
33
Нино
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
20
Дани Болт
ПЗ
50
Юри
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
11
Луис Энрике
ПВ
1
Marcos Felipe
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Коринтианс
22
Вальтер
ВР
17
Сидклей
ЛЗ
37
Эвералдо
ЛВ
39
Хавьер
ОП
29
Гильерме Камачо
ЦП
70
Рони
ЦП
17
Рамиро
ЦП
10
Матеус Витал
ЦП
40
Guilherme
ЦФ
32
Ángelo Araos
ЦФ
7
Davó
ЦФ
3-1-3-4
4
Кларо
6
Барселос
2
Калегари
17
Доди
32
Пауло
15
Араухо
11
Силва
22
10
25
26
4-4-1-1
1
Кассио
4
Жил
2
4
Мендес
6
Питон
30
Кантильо
13
Эдерсон
6
Габриэль
11
Отеро
19
Силва
21
Жо
26
33
Нино
33
Нино
26
11
Силва
10
Гансо
10
Гансо
11
Силва
25
88
88
25
32
Пауло
27
Кардосо
27
Кардосо
32
Пауло
15
Араухо
11
Энрике
11
Энрике
15
Араухо
30
Кантильо
29
Камачо
29
Камачо
30
Кантильо
13
Эдерсон
37
Эвералдо
37
Эвералдо
13
Эдерсон
6
Габриэль
17
Рамиро
17
Рамиро
6
Габриэль
19
Силва
10
Витал
10
Витал
19
Силва
Остались в запасе
Флуминенсе
Коринтианс
1
Marcos Felipe
ЦФ
99
Мигел
АП
2
Игор Жулиао
ПЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
50
Юри
ОП
20
Дани Болт
ПЗ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
39
Хавьер
ОП
40
Guilherme
ЦФ
17
Сидклей
ЛЗ
32
Ángelo Araos
ЦФ
70
Рони
ЦП
7
Davó
ЦФ
22
Вальтер
ВР
Главный тренер
Фабио Карилле
Остались в запасе
1
Marcos Felipe
ЦФ
99
Мигел
АП
2
Игор Жулиао
ПЗ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
50
Юри
ОП
20
Дани Болт
ПЗ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
Остались в запасе
39
Хавьер
ОП
40
Guilherme
ЦФ
17
Сидклей
ЛЗ
32
Ángelo Araos
ЦФ
70
Рони
ЦП
7
Davó
ЦФ
22
Вальтер
ВР
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Фабио Карилле
Статистика матча Флуминенсе - Коринтианс
1
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коринтианс
4 : 0
19.11.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коринтианс
2 : 0
31.10.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 32 тур
Васко да Гама
3 : 2
25.10.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 31 тур
Коринтианс
1 : 1
20.10.2026
Витория
Информация о матче
Стадион:
Маракана
Новости команд
Все
Флуминенсе
Коринтианс
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
Вчера, 13:45
6
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 09:43
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Мирасола» на победу в матче 36-го тура
Вчера, 09:43
Серия A Бразилии: шансы «Сан-Паулу» и «Флуминенсе» на победу в матче 35-го тура
19 ноября
Серия A: шансы «Витории» и «Флуминенсе» на победу в матче 34 тура
6 ноября
Серия A Бразилии: шансы «Флуминенсе» и «Интернасьонала» на победу в матче 33-го тура
28 октября
«Флуминенсе» – «Сантос»: кто победит в матче 31 тура Серии A 2026
17 октября
Две девушки одновременно беременны от экс-игрока сборной Бразилии
Вчера, 13:45
6
Серия A: шансы «Коринтианса» и «Ботафого» на победу в матче 35-го тура
18 ноября
«Интернасьонал» – «Коринтианс»: битва за выживание на «Бейра-Рио», где даже ничья может стать приговором
7 октября
40-летнему Халку стало плохо во время матча в Бразилии
21 сентября
5
«Коринтианс» – «Флуминенсе»: кто победит в матче 28-го тура Серии А 2026
19 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+