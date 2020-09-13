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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Касымпаша
Кайсериспор - Касымпаша: обзор матча 13 сентября 2020
Кайсериспор
13.09.2020, воскресенье, 17:00
Турция. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Касымпаша
2'
З. Квржич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Касымпаша
Желтая карточка
S. Lung Jr.
86'
Замена
E. Demir
️️️️
H. HÃ¼seyin Acar
85'
78'
Желтая карточка
A. Cariús
75'
Замена
A. Cariús
️️️️
Д. Павелка
Желтая карточка
Г. Кампаньяро
59'
49'
Желтая карточка
Ж. Жанвье
46'
Замена
A. Koç
️️️️
К. Варга
28'
Замена
Т. Сербест
️️️️
М. Тирпа
Желтая карточка
O. Çapar
11'
ГОЛ! 1:0!
З. Квржич
Пас отдал
Я. Субаши
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
1
Silviu Lung Jr.
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
13
Мигел Лопеш
ПАЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
8
Hasan HÃ¼seyin Acar
ЦП
19
Антони Узодимма
ЦП
44
Oğuzhan Çapar
ЦФ
19
Omer Uzun
ЦФ
18
Mario Situm
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Касымпаша
1
Ramazan KÃ¶se
ВР
17
Жулиан Жанвье
ЦЗ
25
Томаш Бречка
ЦЗ
4
Уссама Хаддади
ЦЗ
7
Кевин Варга
ЛВ
25
Микаэль Тирпа
ЦП
10
Харис Хайрадинович
ЦП
10
Юсуф Эрдоган
ЦП
35
Айтач Кара
ЦП
8
Давид Павелка
ЦП
22
Жерар Гоу
ЦФ
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
13
Исмаил Кипе
ВР
30
Adem Doğan
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
Касымпаша
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
15
Таркан Сербест
ЦП
71
Anıl Koç
ЦП
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
24
Loret Sadiku
ЦФ
77
Alan Cariús
ЦФ
3-2-2-3
1
22
3
Субаши
20
Квржич
15
Кампаньяро
13
Лопеш
8
19
Узодимма
18
19
44
3-5-1-1
1
17
Жанвье
25
Бречка
4
Хаддади
25
Тирпа
10
Эрдоган
35
Кара
8
Павелка
10
Хайрадинович
7
Варга
22
Гоу
8
14
14
8
25
Тирпа
15
Сербест
15
Сербест
25
Тирпа
7
Варга
71
71
7
Варга
8
Павелка
77
77
8
Павелка
Остались в запасе
Кайсериспор
Касымпаша
80
Доган Алемдар
ВР
30
Adem Doğan
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
Главный тренер
Мариуш Сумудица
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
24
Loret Sadiku
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Остались в запасе
80
Доган Алемдар
ВР
30
Adem Doğan
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
Остались в запасе
67
Mehmet Enes Sari
ЦФ
23
Фейзи Йилдырым
ПЗ
24
Loret Sadiku
ЦФ
1
Эртугрул Ташкыран
ВР
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Главный тренер
Кемаль Оздеш
Статистика матча Кайсериспор - Касымпаша
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Касымпаша
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Касымпаша
2 : 1
22.11.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Газиантеп
0 : 2
06.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 10 тур
Касымпаша
2 : 2
01.11.2026
Бешикташ
Турция. Суперлига, 9 тур
Эюпспор
0 : 1
24.10.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 8 тур
Касымпаша
4 : 1
18.10.2026
Самсунспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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