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Расписание матчей
Германия. Кубок
Ганза - Штутгарт
Ганза - Штутгарт: обзор матча 13 сентября 2020
Ганза
13.09.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Штутгарт
42'
Силас
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Ганза - Штутгарт
Желтая карточка
M. Litka
90'
+5
Желтая карточка
Д. Россбах
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
В. Антон
83'
Замена
Т. Кулибали
️️️️
Г. Кастро
Желтая карточка
B. Rother
82'
Замена
A. Herzog
️️️️
J. Löhmannsröben
82'
74'
Замена
Х. Аль-Гаддиуи
️️️️
С. Калайджич
74'
Замена
Ф. Клемент
️️️️
Д. Дидави
Замена
B. Rother
️️️️
J. Verhoek
74'
Замена
Э. Энгельхардт
️️️️
N. Butzen
74'
65'
Замена
Д. Чурлинов
️️️️
Р. Массимо
Замена
M. Litka
️️️️
K. Vollmann
57'
Замена
P. Breier
️️️️
M. Farrona-Pulido
57'
Желтая карточка
M. Farrona-Pulido
43'
42'
ГОЛ! 0:1!
Силас
33'
Желтая карточка
М. Кемпф
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ганза
25
Маркус Колке
ВР
4
Дамиан Россбах
ЦЗ
26
Nils Butzen
ЦФ
3
Julian Riedel
ЦФ
7
Nico Neidhart
ЦФ
10
Manuel Farrona-Pulido
ЦФ
8
Bentley Baxter Bahn
ЦФ
6
Jan Löhmannsröben
ЦФ
10
Korbinian Vollmann
ЦФ
20
Lukas Scherff
ЦФ
23
John Verhoek
ЦФ
Главный тренер
Алоис Шварц
Штутгарт
1
Грегор Кобель
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
3
Вальдемар Антон
ЦЗ
2
Марк-Оливер Кемпф
ЦЗ
23
Орель Мангала
ОП
3
Ватару Эндо
ОП
8
Гонсало Кастро
ЦП
10
Даниэль Дидави
АП
15
Роберто Массимо
ПП
26
Силас
ПВ
11
Саша Калайджич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Ганза
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
15
Adam Straith
ЦФ
18
Эрик Энгельхардт
ЦФ
39
Pascal Breier
ЦФ
6
Björn Rother
ЦФ
28
Maurice Litka
ЦФ
11
Aaron Herzog
ЦФ
25
Oliver Daedlow
ЦФ
Штутгарт
1
Фабиан Бредлов
ВР
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
21
Дарко Чурлинов
ЛВ
10
Танги Кулибали
ЛВ
20
Лука Мак
ОП
10
Филипп Клемент
АП
18
Хамади Аль-Гаддиуи
ЦФ
1-5
25
Колке
4
Россбах
6
23
20
10
8
3-2-2-2-1
1
Кобель
35
Камински
3
Антон
2
Кемпф
23
Мангала
3
Эндо
15
Массимо
8
Кастро
26
Силас
10
Дидави
11
Калайджич
26
18
Энгельхардт
18
Энгельхардт
26
10
39
39
10
23
6
6
23
10
28
28
10
6
11
11
6
15
Массимо
21
Чурлинов
21
Чурлинов
15
Массимо
10
Дидави
10
Клемент
10
Клемент
10
Дидави
11
Калайджич
18
Аль-Гаддиуи
18
Аль-Гаддиуи
11
Калайджич
8
Кастро
10
Кулибали
10
Кулибали
8
Кастро
Остались в запасе
Ганза
Штутгарт
15
Adam Straith
ЦФ
25
Oliver Daedlow
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
Главный тренер
Алоис Шварц
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Остались в запасе
15
Adam Straith
ЦФ
25
Oliver Daedlow
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦЗ
Остались в запасе
15
Антонис Айдонис
ЦЗ
16
Атакан Каразор
ЦЗ
20
Лука Мак
ОП
1
Фабиан Бредлов
ВР
Главный тренер
Алоис Шварц
Главный тренер
Маркус Вайнцирль
Статистика матча Ганза - Штутгарт
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Ганза
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ганза
- : -
27.11.2026
Хавелсе
Германия. Третья Лига, 14 тур
Дуйсбург
2 : 0
22.11.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 13 тур
Ганза
3 : 0
07.11.2026
Сонненхоф Гросаспах
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Ганза
1 : 1
24.10.2026
Фортуна
Германия. Третья Лига, 10 тур
Алемания
2 : 0
17.10.2026
Ганза
Штутгарт
Лига чемпионов, Общий этап
Интер
- : -
25.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Информация о матче
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