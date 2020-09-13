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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Торпедо - Оренбург
Торпедо - Оренбург: обзор матча 13 сентября 2020
Торпедо
13.09.2020, воскресенье, 18:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 2
Завершен
Оренбург
46'
И. Берковский
78'
Д. Фамейе
90+1'
А. Чуканов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торпедо - Оренбург
90'
+1
ГОЛ! 1:2!
А. Чуканов
89'
Желтая карточка
Д. Фамейе
Желтая карточка
К. Кертанов
88'
Желтая карточка
Д. Прошляков
81'
Замена
Р. Магаль
️️️️
А. Гордюшенко
79'
78'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фамейе
Замена
Д. Прошляков
️️️️
А. Калмыков
72'
69'
Замена
С. Бреев
️️️️
И. Насыров
66'
Замена
Н. Прудников
️️️️
Р. Алвеш
66'
Замена
А. Кулишев
️️️️
Д. Ткачук
Замена
В. Адаев
️️️️
И. Берковский
64'
Желтая карточка
А. Самсонов
59'
Желтая карточка
А. Евдокимов
56'
Замена
К. Кертанов
️️️️
И. Лебеденко
53'
ГОЛ! 1:0!
И. Берковский
46'
Замена
С. Шустиков
️️️️
А. Елисеев
46'
Желтая карточка
А. Елисеев
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торпедо
14
Евгений Конюхов
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
99
Андрей Евдокимов
ЦЗ
16
Максим Шоркин
ЦЗ
72
Астемир Гордюшенко
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
52
Равиль Нетфуллин
ЦП
7
Александр Рязанцев
ЦП
17
Илья Берковский
АП
90
Амур Калмыков
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Оренбург
1
Андрей Климович
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
46
Артем Мамин
ЦЗ
3
Михаил Сиваков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
31
Денис Ткачук
ЛВ
8
Тимур Аюпов
ОП
55
Кирилл Капленко
ЦП
16
Рикарду Алвеш
АП
7
Джоэл Фамейе
ЦФ
32
Андрей Козлов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Торпедо
16
Виталий Ботнарь
ВР
28
Егор Прошкин
ЛЗ
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
9
Владислав Адаев
ЛВ
90
Андрей Лях
ОП
22
Филипп Дворецков
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
22
Данила Прошляков
ЦФ
Оренбург
1
Алексей Кеняйкин
ВР
57
Евгений Болотов
ОП
8
Алексей Миронов
ЦП
23
Сергей Бреев
ЦП
7
Андреа Чуканов
АП
27
Жига Скофлек
ПВ
32
Артем Кулишев
ПВ
11
Николай Прудников
ЦФ
92
Алексей Скворцов
ЦФ
10
Артем Юсупов
ЦФ
3-4-1-2
14
Конюхов
44
Самсонов
16
Шоркин
99
Евдокимов
72
Гордюшенко
52
Нетфуллин
7
Рязанцев
4
Елисеев
17
Берковский
10
Лебеденко
90
Калмыков
4-1-1-2-2
1
Климович
12
Малых
46
Мамин
3
Сиваков
77
Насыров
8
Аюпов
55
Капленко
16
Алвеш
31
Ткачук
32
Козлов
7
Фамейе
72
Гордюшенко
28
Магаль
28
Магаль
72
Гордюшенко
17
Берковский
9
Адаев
9
Адаев
17
Берковский
10
Лебеденко
18
Кертанов
18
Кертанов
10
Лебеденко
4
Елисеев
6
Шустиков
6
Шустиков
4
Елисеев
90
Калмыков
22
Прошляков
22
Прошляков
90
Калмыков
16
Алвеш
11
Прудников
11
Прудников
16
Алвеш
31
Ткачук
32
Кулишев
32
Кулишев
31
Ткачук
77
Насыров
23
Бреев
23
Бреев
77
Насыров
Остались в запасе
Торпедо
Оренбург
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Андрей Лях
ОП
Главный тренер
Сергей Игнашевич
27
Жига Скофлек
ПВ
8
Алексей Миронов
ЦП
57
Евгений Болотов
ОП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Марцел Личка
Остались в запасе
77
Темиркан Сундуков
ЦЗ
28
Егор Прошкин
ЛЗ
22
Филипп Дворецков
ЦП
27
Александр Орехов
ЦП
16
Виталий Ботнарь
ВР
90
Андрей Лях
ОП
Остались в запасе
27
Жига Скофлек
ПВ
8
Алексей Миронов
ЦП
57
Евгений Болотов
ОП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
7
Андреа Чуканов
АП
1
Алексей Кеняйкин
ВР
10
Артем Юсупов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Игнашевич
Главный тренер
Марцел Личка
Статистика матча Торпедо - Оренбург
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 20 тур
Торпедо
- : -
27.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
3 : 0
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Оренбург
Россия. Кубок, 6 тур
Оренбург
- : -
26.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
0 : 2
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Кукуляк
(Калуга)
Стадион:
Спортгородок в Лужниках
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