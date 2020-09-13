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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - АДО Ден Хааг
Хераклес - АДО Ден Хааг: обзор матча 13 сентября 2020
Хераклес
13.09.2020, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 1 тур
2 : 0
Завершен
АДО Ден Хааг
49'
Р. Влут
70'
С. ван дер Ватер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - АДО Ден Хааг
Замена
️️️️
T. Bijleveld
89'
Замена
J. Cijntje
️️️️
Р. Влут
84'
74'
Замена
️️️️
Й. Арвейлер
72'
Вторая желтая
Б. Кемпер
ГОЛ! 2:0!
С. ван дер Ватер
Пас отдал
Р. Преппер
70'
Желтая карточка
T. Bijleveld
68'
64'
Замена
Б. Улд-Чих
️️️️
D. Rigo
Замена
Л. де ла Торре
️️️️
Д. Бургзорг
63'
Замена
С. Бакиш
️️️️
А. Шоке
63'
63'
Замена
J. Goossens
️️️️
S. Bourard
56'
Замена
A. Ćatić
️️️️
А. Рацу
ГОЛ! 1:0!
Р. Влут
Пас отдал
С. ван дер Ватер
49'
25'
Желтая карточка
S. Bourard
18'
Желтая карточка
Б. Кемпер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
3
Робин Преппер
ЦЗ
2
Jeff Hardeveld
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
5
Teun Bijleveld
ЦП
2
Tim Breukers
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
18
Сильвестр ван дер Ватер
ЦФ
17
Адриан Шоке
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
25
Peet Bijen
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
6
Dante Rigo
ЦП
10
Samy Bourard
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Хераклес
1
Michael Brouwer
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
10
Mohamed Amissi
ЦФ
7
Jeremy Cijntje
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
АДО Ден Хааг
22
Robert Zwinkels
ВР
33
Danny Bakker
ЦП
34
Amar Ćatić
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
77
Билал Улд-Чих
ЦФ
3-2-5
28
Бласвих
3
Преппер
2
5
Кнустер
14
Киомурцоглу
5
20
Влут
37
Бургзорг
17
Шоке
18
ван дер Ватер
2
3-2-1-3
1
27
ван Эвейк
25
38
Пинас
2
Рацу
12
Кемпер
6
29
Крамер
9
Арвейлер
10
37
Бургзорг
17
де ла Торре
17
де ла Торре
37
Бургзорг
20
Влут
7
7
20
Влут
17
Шоке
12
Бакиш
12
Бакиш
17
Шоке
2
Рацу
34
34
2
Рацу
10
11
11
10
6
77
Улд-Чих
77
Улд-Чих
6
Остались в запасе
Хераклес
АДО Ден Хааг
10
Mohamed Amissi
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
Главный тренер
Джон Стигеман
22
Robert Zwinkels
ВР
33
Danny Bakker
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
10
Mohamed Amissi
ЦФ
1
Michael Brouwer
ВР
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
Остались в запасе
22
Robert Zwinkels
ВР
33
Danny Bakker
ЦП
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Хераклес - АДО Ден Хааг
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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