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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Эвертон
Тоттенхэм - Эвертон: обзор матча 13 сентября 2020
Тоттенхэм
13.09.2020, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Эвертон
55'
Д. Калверт-Льюин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Эвертон
90'
+2
Замена
Т. Дэвис
️️️️
Х. Родригес
89'
Замена
М. Кен
️️️️
Д. Калверт-Льюин
Желтая карточка
П. Хейбьерг
85'
Замена
Т. Н'Домбеле
️️️️
М. Доэрти
76'
68'
Замена
Г. Сигурдссон
️️️️
А. Гомеш
Замена
С. Бергвейн
️️️️
Г. Уинкс
60'
55'
ГОЛ! 0:1!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Л. Динь
Замена
М. Сиссоко
️️️️
Д. Алли
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
20
Андре Гомеш
ЦП
6
Абдулайе Дукуре
ЦП
25
Аллан
ЦП
23
Хамес Родригес
АП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
17
Мусса Сиссоко
ЦП
9
Эрик Ламела
ПВ
34
Стевен Бергвейн
ЦФ
Эвертон
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
32
Тео Уолкотт
ПВ
9
Мойзе Кен
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
4
Дэвис
23
Алдервейрелд
15
Дайер
2
Доэрти
23
Хейбьерг
4
Уинкс
7
Сон
8
Алли
7
Моура
9
Кейн
4-3-1-2
1
Пикфорд
23
Коулмен
5
Кин
22
Мина
12
Динь
20
Гомеш
6
Дукуре
25
Аллан
23
Родригес
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
2
Доэрти
22
Н'Домбеле
22
Н'Домбеле
2
Доэрти
8
Алли
17
Сиссоко
17
Сиссоко
8
Алли
4
Уинкс
34
Бергвейн
34
Бергвейн
4
Уинкс
23
Родригес
22
Дэвис
22
Дэвис
23
Родригес
20
Гомеш
10
Сигурдссон
10
Сигурдссон
20
Гомеш
9
Калверт-Льюин
9
Кен
9
Кен
9
Калверт-Льюин
Остались в запасе
Тоттенхэм
Эвертон
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
9
Эрик Ламела
ПВ
Остались в запасе
13
Жоау Виржиния
ВР
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
11
Бернард
ЛВ
32
Тео Уолкотт
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Карло Анчелотти
Статистика матча Тоттенхэм - Эвертон
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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