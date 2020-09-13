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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Одд
Буде-Глимт - Одд: обзор матча 13 сентября 2020
Буде-Глимт
13.09.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
6 : 1
Завершен
Одд
14'
С. Россбах (АГ)
26'
Й. Хеуге (П)
31'
У. Салтнес
42'
Й. Хеуге
56'
В. Бонифаци
58'
У. Салтнес
1'
K. Jakobsen
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Буде-Глимт - Одд
84'
Замена
Б. Нжие
️️️️
Э. Рашани
Замена
️️️️
В. Бонифаци
82'
Замена
A. Foosnaes
️️️️
Ф. Бьоркан
71'
Замена
О. Сольбаккен
️️️️
Й. Хеуге
70'
62'
Замена
F. Nordkvelle
️️️️
М. Андре Кааса
62'
Замена
R. Simovic
️️️️
М. Бакенга
Замена
O. Amund Sveen
️️️️
С. Фет
60'
Замена
М. Хейбротен
️️️️
М. Лоде
60'
ГОЛ! 6:1!
У. Салтнес
Пас отдал
В. Бонифаци
58'
ГОЛ! 5:1!
В. Бонифаци
Пас отдал
Б. Матиас Мое
56'
55'
Желтая карточка
Б. Риса
ГОЛ! 4:1!
Й. Хеуге
Пас отдал
С. Фет
42'
Пенальти не реализован!
Й. Хеуге
40'
ГОЛ! 3:1!
У. Салтнес
Пас отдал
Й. Хеуге
31'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Й. Хеуге
26'
Желтая карточка
С. Фет
21'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
С. Россбах
14'
Желтая карточка
М. Лоде
12'
1'
ГОЛ! 0:1!
K. Jakobsen
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Алфонс Сампстед
ЦЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
10
Йенс Хеуге
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
18
Бреде Матиас Мое
ЦП
14
Ульрик Салтнес
ЦП
19
Сондре-Брунстад Фет
ЦП
11
Филип Зинкернагель
ПВ
22
Виктор Бонифаци
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Одд
1
Сондре Россбах
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
19
Эльбасан Рашани
ЛВ
15
Вебьерн Хофф
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
16
Джошуа Китолано
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Буде-Глимт
22
Джошуа Смитс
ВР
22
Мариус Хейбротен
ЦЗ
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
9
Ола Сольбаккен
ПВ
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
24
Aleksander Foosnaes
ЦФ
22
Ole Amund Sveen
ЦФ
Одд
1
Эгиль Селвик
ВР
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Билал Нжие
ПВ
24
Bjørn Mæland
ЦФ
14
Fredrik Nordkvelle
ЦФ
22
Robin Simovic
ЦФ
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
3-1-3-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
2
Сампстед
7
Берг
18
Мое
14
Салтнес
19
Фет
10
Хеуге
11
Зинкернагель
22
Бонифаци
4-3-1-2
1
Россбах
21
Хаген
2
Рууд
4
Бьортуфт
33
Риса
15
Хофф
15
Кааса
16
Китолано
19
Рашани
7
90
Бакенга
15
Бьоркан
24
24
15
Бьоркан
2
Лоде
22
Хейбротен
22
Хейбротен
2
Лоде
19
Фет
22
22
19
Фет
10
Хеуге
9
Сольбаккен
9
Сольбаккен
10
Хеуге
15
Кааса
14
14
15
Кааса
19
Рашани
10
Нжие
10
Нжие
19
Рашани
90
Бакенга
22
22
90
Бакенга
Остались в запасе
Буде-Глимт
Одд
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Джошуа Смитс
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
17
Себастьян Тунекти
ЛФ
22
Джошуа Смитс
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
8
Мортен Конрадсен
ЦП
Остались в запасе
1
Эгиль Селвик
ВР
24
Bjørn Mæland
ЦФ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
10
Onyekachi Hope Ugwuadu
ЦФ
Главный тренер
Ян-Халвор Халворсен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Буде-Глимт - Одд
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
- : -
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Буде-Глимт
0 : 1
24.10.2026
Волеренга
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
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