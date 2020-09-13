Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Кайзерслаутерн - Ян Регенсбург
Кайзерслаутерн - Ян Регенсбург: обзор матча 13 сентября 2020
Кайзерслаутерн
13.09.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 1
Завершен
Ян Регенсбург
64'
K. Kraus
4'
A. Vrenezi
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Кайзерслаутерн - Ян Регенсбург
Замена
M. Morabet
️️️️
Э. Хут
112'
99'
Замена
М. Палионис
️️️️
A. Albers Nielsen
Желтая карточка
P. Hercher
96'
92'
Вторая желтая
N. Wahling
90'
+3
Желтая карточка
N. Wahling
Желтая карточка
S. Skarlatidis
90'
+1
89'
Замена
Ф. Паласиос
️️️️
Х. Макридис
86'
Замена
A. Becker
️️️️
C. Moritz
Желтая карточка
M. Pourié
85'
80'
Замена
N. Wahling
️️️️
K. Caliskaner
Замена
P. Hercher
️️️️
D. Schad
79'
Замена
A. Bakhat
️️️️
T. Rieder
79'
Замена
S. Skarlatidis
️️️️
H. Zuck
68'
Замена
M. Pourié
️️️️
L. Röser
68'
65'
Желтая карточка
Х. Макридис
ГОЛ! 1:1!
K. Kraus
64'
Желтая карточка
T. Rieder
55'
48'
Желтая карточка
Я. Эльведи
45'
+4
Желтая карточка
Б. Гимбер
4'
ГОЛ! 0:1!
A. Vrenezi
Пас отдал
K. Caliskaner
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайзерслаутерн
23
Карло Сикингер
ЦЗ
3
Adam Hloušek
ЦЗ
14
Яник Бахман
ЦП
22
Dominik Schad
ЦФ
5
Kevin Kraus
ЦФ
17
Tim Rieder
ЦФ
6
Hikmet Çiftçi
ЦФ
21
Hendrick Zuck
ЦФ
9
Lucas Röser
ЦФ
29
Элиас Хут
ЦФ
30
Avdo Spahic
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Ян Регенсбург
33
Александер Майер
ВР
13
Эрик Векессер
ЛЗ
23
Бенедикт Гимбер
ЦЗ
33
Ян Эльведи
ЦЗ
19
Andreas Albers Nielsen
ЦФ
22
Kaan Caliskaner
ЦФ
0
Christoph Moritz
ЦФ
10
Albion Vrenezi
ЦФ
28
Sebastian Nachreiner
ЦФ
17
Oliver Hein
ЦФ
14
Харалампос Макридис
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Кайзерслаутерн
31
Матео Рааб
ВР
0
Marvin Pourié
ЦФ
30
Simon Skarlatidis
ЦФ
27
Mohamed Morabet
ЦФ
18
Anas Bakhat
ЦФ
15
Jonas Scholz
ЦФ
29
Philipp Hercher
ЦФ
0
Alexander Winkler
ЦФ
Ян Регенсбург
23
Маркус Палионис
ЦЗ
31
Федерико Паласиос
АП
32
Alexander Weidinger
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
17
Nicolas Wahling
ЦФ
49
Andre Becker
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
2-1-5
23
Сикингер
3
14
Бахман
21
30
29
Хут
9
6
3-5
33
Майер
23
Гимбер
33
Эльведи
13
Векессер
0
14
Макридис
17
28
10
9
0
0
9
21
30
30
21
29
Хут
27
27
29
Хут
17
18
18
17
22
29
29
22
19
23
Палионис
23
Палионис
19
14
Макридис
31
Паласиос
31
Паласиос
14
Макридис
22
17
17
22
0
49
49
0
Остались в запасе
Кайзерслаутерн
Ян Регенсбург
15
Jonas Scholz
ЦФ
31
Матео Рааб
ВР
0
Alexander Winkler
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
32
Alexander Weidinger
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
Главный тренер
Джо Энохс
Остались в запасе
15
Jonas Scholz
ЦФ
31
Матео Рааб
ВР
0
Alexander Winkler
ЦФ
Остались в запасе
32
Alexander Weidinger
ЦФ
6
Tom Baack
ЦФ
33
Jan-Marc Schneider
ЦФ
Главный тренер
Коста Руньяич
Главный тренер
Джо Энохс
Статистика матча Кайзерслаутерн - Ян Регенсбург
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Кайзерслаутерн
2 : 2
22.11.2026
Динамо Дрезден
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Оснабрюк
0 : 1
07.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Кайзерслаутерн
0 : 3
31.10.2026
Герта
Германия. Кубок, 1/16 финала
Ганновер-96
0 : 2
28.10.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Нюрнберг
0 : 1
24.10.2026
Кайзерслаутерн
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 15 тур
Ингольштадт
- : -
29.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 14 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
21.11.2026
Вюрцбургер Кикерс
Германия. Третья Лига, 13 тур
Меппен
2 : 1
08.11.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 12 тур
Ян Регенсбург
2 : 1
31.10.2026
Ганза
Германия. Третья Лига, 11 тур
Рот-Вайсс
1 : 0
23.10.2026
Ян Регенсбург
Германия. Третья Лига, 10 тур
Ян Регенсбург
0 : 0
17.10.2026
Веен
Информация о матче
Стадион:
Фритц Вальтер
Новости команд
Все
Кайзерслаутерн
Ян Регенсбург
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
39-летний Джеко установил рекорд во второй Бундеслиге
26 января
Кубок Германии. «Байер» в меньшинстве удержал победу над «Кайзерслаутерном» (1:0) и оформил золотой дубль
2024.05.25 23:05
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 мая 2024
2024.05.25 10:49
«Кайзерслаутерн» – «Байер»: прогноз на финальный матч Кубка Германии, 25 мая
2024.05.25 09:27
В Германии умер 25-летний футболист
2023.11.29 00:09
Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ
2021.05.21 11:38
20
Кубок Германии. «Вердер» стал последним полуфиналистом
2021.04.07 21:26
Кубок Германии. «Лейпциг» разгромил «Бохум», голы Джорджа и Кеннеди помогли «Регенсбургу» пройти «Кельн» и другие результаты
2021.02.04 01:30
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+