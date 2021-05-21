Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ

Полузащитник немецкого клуба «Ян Регенсбург» Макс Безушков в ближайшее время должен получить российский паспорт. Об этом сообщил агент игрока Инго Хаспель.

«Макс Безушков близок к получению российского паспорта. Рассчитываем, что это произойдет не позднее июня.

Это качественный полузащитник, который постоянно играет за «Ян Регенсбург», редко получает желтые карточки. Он воспитанник «Штутгарта», у него есть опыт выступления в Бундеслиге за «Айнтрахт».

Макс здорово прибавил за последние два года в «Регенсбурге» – пришло время сделать следующий шаг. Безушков – футболист оборонительного плана, но он играет стратегическую роль в центре поля – он задает ритм действиям своей команды.

Российские клубы уже интересовались возможностью перехода Макса в Премьер-лигу, и мы движемся в этом направлении. В вашей стране родились его отец и мать, он бегло говорит по-русски, ему было бы интересно сыграть в РПЛ», – сказал Хаспель.