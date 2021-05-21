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    Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ

    Полузащитник немецкого клуба «Ян Регенсбург» Макс Безушков в ближайшее время должен получить российский паспорт. Об этом сообщил агент игрока Инго Хаспель.

    «Макс Безушков близок к получению российского паспорта. Рассчитываем, что это произойдет не позднее июня.

    Это качественный полузащитник, который постоянно играет за «Ян Регенсбург», редко получает желтые карточки. Он воспитанник «Штутгарта», у него есть опыт выступления в Бундеслиге за «Айнтрахт».

    Макс здорово прибавил за последние два года в «Регенсбурге» – пришло время сделать следующий шаг. Безушков – футболист оборонительного плана, но он играет стратегическую роль в центре поля – он задает ритм действиям своей команды.

    Российские клубы уже интересовались возможностью перехода Макса в Премьер-лигу, и мы движемся в этом направлении. В вашей стране родились его отец и мать, он бегло говорит по-русски, ему было бы интересно сыграть в РПЛ», – сказал Хаспель.

    • В этом сезоне Безушков провел 31 матч во второй Бундеслиге, забил 3 гола и отдал ассист.
    • Безушков выступал за юношеские сборные Германии разных возрастов.
    • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 11:38
    Комментарии7
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      Рейтинг: +10266

      Hektor 84 18 минут назад

      Вот оно обещанное РФС, чабаном, Галактионовым и иже с ними сумашедшее поколение молодых российских футболистов! Которые будут рвать всех в пыль.

      1
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      Рейтинг: +3619

      Из Твери Леха 1 час назад

      Кажется вырисовывается новая стратегия российского футбола: поскольку на родной земле нормальных игроков уже толком нет, будут искать заграницей детей эмигрантов и давать им паспорта.

      1
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      Рейтинг: +17713

      vladimir-7 1 час назад

      Безушков здорово прибавил, но Бундеслиге он все равно не нужен.

      1
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      Рейтинг: +17713

      vladimir-7 > vladimir-7 1 час назад

      Да, а какие российские клубы им интересуются?

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      Рейтинг: +12274

      Skull_Boy > vladimir-7 1 час назад

      ПИшут, Рубин, Локо и ЦСКА

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      Рейтинг: +17713

      vladimir-7 > Skull_Boy 50 минут назад

      Интересно, где пишут?

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      Рейтинг: +4678

      sochi-2013 > vladimir-7 21 минуту назад

      Сколько команд РПЛ соответствует уровню Бундеслиги?

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