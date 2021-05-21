Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ

Немецкий футболист Безушков получит российский паспорт. Им интересуются клубы РПЛ

21 мая 2021, 11:38
20

Полузащитник немецкого клуба «Ян Регенсбург» Макс Безушков в ближайшее время должен получить российский паспорт. Об этом сообщил агент игрока Инго Хаспель.

«Макс Безушков близок к получению российского паспорта. Рассчитываем, что это произойдет не позднее июня.

Это качественный полузащитник, который постоянно играет за «Ян Регенсбург», редко получает желтые карточки. Он воспитанник «Штутгарта», у него есть опыт выступления в Бундеслиге за «Айнтрахт».

Макс здорово прибавил за последние два года в «Регенсбурге» – пришло время сделать следующий шаг. Безушков – футболист оборонительного плана, но он играет стратегическую роль в центре поля – он задает ритм действиям своей команды.

Российские клубы уже интересовались возможностью перехода Макса в Премьер-лигу, и мы движемся в этом направлении. В вашей стране родились его отец и мать, он бегло говорит по-русски, ему было бы интересно сыграть в РПЛ», – сказал Хаспель.

  • В этом сезоне Безушков провел 31 матч во второй Бундеслиге, забил 3 гола и отдал ассист.
  • Безушков выступал за юношеские сборные Германии разных возрастов.
  • Его рыночная стоимость – 1,2 миллиона евро.

Источник: «Р-Спорт»
Германия. Бундеслига Россия. Премьер-лига Ян Регенсбург Безушков Макс
Комментарии (20)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Из Твери Леха
1621587373
Кажется вырисовывается новая стратегия российского футбола: поскольку на родной земле нормальных игроков уже толком нет, будут искать заграницей детей эмигрантов и давать им паспорта.
Ответить
Hektor 84
1621592385
Вот оно обещанное РФС, чабаном, Галактионовым и иже с ними сумашедшее поколение молодых российских футболистов! Которые будут рвать всех в пыль.
Ответить
JTherry
1621594206
из ФНЛ Бундеслиги - в РПЛ... вырисовывается уровень РПЛ...((
Ответить
Garrincha58
1621595622
очередной Нойштедтер
Ответить
Константинн
1621599101
Статья больше похожа на рекламу.
Ответить
spam2009
1621599643
А попытаться хоть раз в жизни оградить свое подрастающее поколение от бешеных бабок и агентов???, эх не наш метод..... **....й стыд
Ответить
Solist345345
1621602804
Срочно в сборную. Черчес и его агенство любят собирать евро мусор.
Ответить
Алехсбургер.
1621616412
Скоро по Москве колонной будем проводить.. Тоска.
Ответить
zigbert
1621618865
Если есть толк лучше стремиться в Бундеслигу. Может он думает что здесь его ждут с распростертыми объятиями.
Ответить
yurdin
1621659464
В свое время родители бежали в Германию из России, поэтому Макс бегло говорит на русском) Ясно-понятно.
Ответить
Главные новости
Скандальная победа «Зенита», дебют Батракова, «Краснодар» идет без потерь, «Локо» вновь проиграл и другие новости
01:57
Реакция Губерниева на новое поражение «Локомотива»
01:43
Дебют Батракова в «Галатасарае» описали одним прилагательным
01:27
Босс «Локомотива» выступил с важным обещанием
00:53
Статистика Батракова в дебютном матче за «Галатасарай»
00:21
Дивеев выступил с заявлением после удаления в Воронеже
00:05
Заявление «Факела» после скандального поражения от «Зенита»
Вчера, 23:51
12
Предголевой пас Батракова в дебютном матче помог «Галатасараю» добиться волевой победы
Вчера, 23:34
4
Батраков дебютировал в «Галатасарае»
Вчера, 22:48
7
Мостовой прокомментировал скандальную победу «Зенита» в Воронеже
Вчера, 22:19
4
Все новости
Все новости
Нойер провел 600-й матч за «Баварию» – больше игр только у четырех футболистов
Вчера, 08:16
Бундеслига. «Бавария» стартовала с унижения «Штутгарта» (5:1)
28 августа
Фото«Бавария» продала полузащитника за 14+5 миллионов
28 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
ФотоРодственник Джеко перешел в клуб ФНЛ
27 августа
Фото«Лейпциг» вернул форварда, проданного 3 года назад за 60 миллионов
25 августа
«Барселона» отказалась от форварда за 50 миллионов
25 августа
Видео85 человек пострадали в беспорядках на матче Кубка Германии, из них 35 полицейских
23 августа
5
Компани сказал, чего ждать от «Баварии» после победы в Суперкубке Германии
23 августа
Клуб Бундеслиги забил 10 голов за тайм в Кубке и одержал крупнейшую победу в своей истории
22 августа
1
ФотоКейн получил «Золотую бутсу»
19 августа
3
Заявление Мусиалы после нового обморока на поле
19 августа
Мусиала потерял сознание второй раз за три дня
18 августа
3
Стало известно, где прооперируют Мойзеса из ЦСКА
18 августа
2
ФотоДортмундская «Боруссия» купила за 32 миллиона полузащитника, которым интересовались «Зенит» и ЦСКА
17 августа
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
17 августа
9
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
16 августа
5
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
16 августа
7
ФотоМусиала едва не умер во время матча
15 августа
7
Мнение Гусева о возвращении Шварца в «Динамо»
15 августа
1
«Спартаку» предложили подписать Горецку
14 августа
11
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Агкацев – Геничу: «Больше не пиши так»
12 августа
1
«Бавария» интересуется футболистом сборной Бразилии
12 августа
1
У кандидата в депутаты Госдумы нашлось 9 тысяч акций клуба Бундеслиги
12 августа
3
Соболев сравнил себя с Кейном: «Стилистически мне близок»
9 августа
11
ФотоУ игрока «Вердера» сняли колеса с машины
8 августа
4
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+