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    Кубок Германии. «Лейпциг» разгромил «Бохум», голы Джорджа и Кеннеди помогли «Регенсбургу» пройти «Кельн» и другие результаты

    Участники плей-офф Лиги чемпионов от Германии «Боруссия» из Менхенгладбаха и «Лейпциг» прошли в 1/4 финала Кубка Германии. Менхенгладбахцам пришлось отыгрываться по ходу встречи.

    В другой встрече представитель второй Бундеслиги «Регенсбург» прошел в серии пенальти «Кельн».

    Кубок Германии. 1/8 финала

    Вольфсбург – Шальке – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Вегхорст, 40.

    Лейпциг – Бохум – 4:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Айдара, 11; 2:0 – Забитцер, 45+1 (с пенальти); 3:0 – Поульсен, 66; 4:0 – Поульсен, 75.

    Штутгарт – Боруссия М – 1:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Вамангитука, 2; 1:1 – Тюрам, 45+1; 1:2 – Плеа, 50.

    Регенсбург – Кельн – 2:2 (2:2, 0:0, 0:0, 4:3 по пенальти)

    Голы: 0:1 – Якобс, 4; 0:2 – Деннис, 22; 1:2 – Кеннеди, 35; 2:2 – Джордж, 44.

    Результаты Кубка Германии

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    Источник: Бомбардир.ру

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