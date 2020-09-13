Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Германия. Кубок
Рилазинген-Арлен - Хольштайн
Рилазинген-Арлен - Хольштайн: обзор матча 13 сентября 2020
Рилазинген-Арлен
13.09.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
1 : 7
Завершен
Хольштайн
15'
Х. Валь
19'
Я. Серра
29'
Ф. Бартельс
63'
Ф. Порат
86'
Ф. Резе
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рилазинген-Арлен - Хольштайн
86'
ГОЛ! 0:5!
Ф. Резе
66'
Желтая карточка
Я. Дем
63'
ГОЛ! 0:4!
Ф. Порат
61'
Замена
Л. Лаубербах
️️️️
Я. Серра
61'
Замена
Ф. Порат
️️️️
Ф. Бартельс
46'
Замена
J. van den Bergh
️️️️
S. Lorenz
46'
Замена
Я. Дем
️️️️
A. Ignjovski
29'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Бартельс
Пас отдал
Я. Серра
19'
ГОЛ! 0:2!
Я. Серра
15'
ГОЛ! 0:1!
Х. Валь
Пас отдал
A. Mühling
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рилазинген-Арлен
24
Ryotaro Tomizawa
ЦФ
1
Dennis Klose
ЦФ
7
Pascal Rasmus
ЦФ
8
Dominik Almeida
ЦФ
36
Fabio Moreno Fell
ЦФ
33
Gian-Luca Wellhäuser
ЦФ
21
Ivo Colic
ЦФ
10
Gianluca Serpa
ЦФ
16
Daniel Wehrle
ЦФ
Хольштайн
33
Томас Дахне
ВР
6
Хауке Валь
ЦЗ
3
Марко Коменда
ЦЗ
11
Фабиан Резе
ЛВ
28
Йонас Мефферт
ЦП
31
Фин Бартельс
ЦП
7
Ли Джэ Сон
АП
32
Simon Lorenz
ЦФ
22
Aleksandar Ignjovski
ЦФ
15
Alexander Mühling
ЦФ
13
Янни Серра
ЦФ
Рилазинген-Арлен
17
Maximilian Bienger
ЦФ
12
Tim Stelzl
ЦФ
3
Louis Spindler
ЦФ
11
Luka Budic
ЦФ
25
Danny Berger
ЦФ
27
Christoph Matt
ЦФ
9
Nico Kunze
ЦФ
14
John Schmidtke
ЦФ
22
Nicola Guglielmelli
ЦФ
Хольштайн
5
Фил Нойман
ЦЗ
23
Янник Дем
ПЗ
27
Финн Порат
ЦП
33
Benjamin Girth
ЦФ
1
Ioannis Gelios
ЦФ
15
Johannes van den Bergh
ЦФ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
27
Niklas Hauptmann
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
5
33
16
10
21
36
2-2-2-4
33
Дахне
6
Валь
3
Коменда
28
Мефферт
31
Бартельс
7
Джэ Сон
11
Резе
13
Серра
15
22
32
22
23
Дем
23
Дем
22
32
15
15
32
27
27
13
Серра
29
Лаубербах
29
Лаубербах
13
Серра
31
Бартельс
27
Порат
27
Порат
31
Бартельс
Остались в запасе
Рилазинген-Арлен
Хольштайн
17
Maximilian Bienger
ЦФ
12
Tim Stelzl
ЦФ
3
Louis Spindler
ЦФ
11
Luka Budic
ЦФ
25
Danny Berger
ЦФ
27
Christoph Matt
ЦФ
9
Nico Kunze
ЦФ
14
John Schmidtke
ЦФ
22
Nicola Guglielmelli
ЦФ
33
Benjamin Girth
ЦФ
1
Ioannis Gelios
ЦФ
5
Фил Нойман
ЦЗ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Остались в запасе
17
Maximilian Bienger
ЦФ
12
Tim Stelzl
ЦФ
3
Louis Spindler
ЦФ
11
Luka Budic
ЦФ
25
Danny Berger
ЦФ
27
Christoph Matt
ЦФ
9
Nico Kunze
ЦФ
14
John Schmidtke
ЦФ
22
Nicola Guglielmelli
ЦФ
Остались в запасе
33
Benjamin Girth
ЦФ
1
Ioannis Gelios
ЦФ
5
Фил Нойман
ЦЗ
70
Ahmet Arslan
ЦФ
Статистика матча Рилазинген-Арлен - Хольштайн
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Рилазинген-Арлен
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рилазинген-Арлен
1 : 7
13.09.2020
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рилазинген-Арлен
0 : 4
12.08.2017
Боруссия Д
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Хольштайн
- : -
28.11.2026
Кайзерслаутерн
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Хольштайн
1 : 2
07.11.2026
Арминия
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Гройтер Фюрт
1 : 0
01.11.2026
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Хольштайн
3 : 0
25.10.2026
Динамо Дрезден
Информация о матче
Стадион:
Гольштайн-Штадион
Новости команд
Все
Рилазинген-Арлен
Хольштайн
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Кубок Германии. «Бавария» и «Боруссия» Д вышли в 1/16 финала, разгромив своих соперников
2017.08.12 18:26
Кубок Германии: шансы «Хольштайна» и «Хоффенхайма» на победу в матче 2-го раунда
27 октября
«Хольштайн» – «Штутгарт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 4 февраля 2026
4 февраля
«Хольштайн» – «Штутгарт»: прогноз и ставки на матч 4 февраля 2026 с коэффициентом 1.7
3 февраля
«Гамбург» – «Хольштайн Киль»: прогноз и ставки на матч 3 декабря 2025 с коэффициентом 1.88
2025.12.02 10:34
«Боруссия Д» – «Хольштайн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 17 мая 2025
2025.05.17 15:20
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+