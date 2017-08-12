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Расписание матчей
Германия. Кубок
Рилазинген-Арлен - Боруссия Д
Рилазинген-Арлен - Боруссия Д: обзор матча 12 августа 2017
Рилазинген-Арлен
12.08.2017, суббота, 16:30
Германия. Кубок, 1/32 финала
0 : 4
Завершен
Боруссия Д
12'
М. Бартра
41'
П. Обамеянг (П)
56'
П. Обамеянг
80'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Рилазинген-Арлен - Боруссия Д
80'
ГОЛ! 0:4!
П. Обамеянг
56'
ГОЛ! 0:3!
П. Обамеянг
41'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
П. Обамеянг
12'
ГОЛ! 0:1!
М. Бартра
Пас отдал
М. Филипп
Начало матча
Статистика матча Рилазинген-Арлен - Боруссия Д
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Рилазинген-Арлен
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рилазинген-Арлен
1 : 7
13.09.2020
Хольштайн
Германия. Кубок, 1/32 финала
Рилазинген-Арлен
0 : 4
12.08.2017
Боруссия Д
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
- : -
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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