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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Астерас - Панатинаикос
Астерас - Панатинаикос: обзор матча 13 сентября 2020
Астерас
13.09.2020, воскресенье, 20:30
Греция. Суперлига, 1 тур
1 : 0
Завершен
Панатинаикос
73'
А. Риера
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Астерас - Панатинаикос
Замена
️️️️
Х. Регис
90'
+3
88'
Желтая карточка
А. Пунгурас
Желтая карточка
Я. Коцирас
86'
77'
Желтая карточка
Ф. Македа
ГОЛ! 1:0!
А. Риера
Пас отдал
Л. Тилика
73'
Замена
B. FernÃ¡ndez
️️️️
Х. Мунафо
72'
Замена
Х. Тасулис
️️️️
Ф. Альварес
72'
71'
Замена
А. Хадзийованнис
️️️️
Шавьер
70'
Замена
С. Александропулос
️️️️
Д. Курбелис
60'
Замена
Я. Бузукис
️️️️
D. Serpezis
Замена
J. Luis Valiente Gimenez
️️️️
F. Bellocq
56'
Желтая карточка
Х. Барралес
44'
42'
Желтая карточка
Карлитос
27'
Желтая карточка
Ф. Санчес
Желтая карточка
Ф. Альварес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
24
Федерико Альварес
ЛЗ
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
14
Franco Bellocq
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
15
Dani Suarez
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
20
Yassin Ayoub
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
24
Theofanis Mavromatis
ЦФ
9
Федерико Македа
ЦФ
16
Шавьер
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Панайотис Цимас
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
14
Сотирис Александропулос
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
3-2-5
1
Пападопулос
24
Альварес
58
Пасалидис
27
Коцирас
14
8
Мунафо
15
20
Регис
9
Барралес
23
Риера
97
3-3-4
1
Диудис
28
Санчес
4
Фран Велес
15
Пунгурас
10
Карлитос
20
6
Курбелис
58
16
Шавьер
9
Македа
24
24
Альварес
3
Тасулис
3
Тасулис
24
Альварес
8
Мунафо
44
44
8
Мунафо
14
6
6
14
6
Курбелис
14
Александропулос
14
Александропулос
6
Курбелис
58
8
Бузукис
8
Бузукис
58
16
Шавьер
7
Хадзийованнис
7
Хадзийованнис
16
Шавьер
Остались в запасе
Астерас
Панатинаикос
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
7
Лео Тилика
ПВ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
Главный тренер
Макис Чавос
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
19
Василиос Загаритис
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
7
Лео Тилика
ПВ
6
Georgios Antzoulas
ЦЗ
8
Панайотис Цимас
ЦП
Остались в запасе
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
19
Василиос Загаритис
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча Астерас - Панатинаикос
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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