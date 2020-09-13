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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Фастав - Зброевка
Фастав - Зброевка: обзор матча 13 сентября 2020
Фастав
13.09.2020, воскресенье, 17:30
Чехия. Синот Лига, 3 тур
3 : 1
Завершен
Зброевка
23'
А. Фантис
49'
P. Jiráček
54'
Л. Джаво
27'
P. Stepanovsky
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фастав - Зброевка
74'
Замена
D. Jambor
️️️️
A. Fousek
Замена
Я. Янецки
️️️️
Y. Drame
74'
Замена
P. Martinez
️️️️
Л. Джаво
73'
70'
Замена
J. Koudelka
️️️️
Я. Чернин
65'
Замена
O. Pachlopnik
️️️️
J. Prichystal
Желтая карточка
P. Buchta
57'
ГОЛ! 3:1!
Л. Джаво
Пас отдал
В. Прохазка
54'
ГОЛ! 2:1!
P. Jiráček
49'
46'
Замена
L. Endl
️️️️
Š. Šumbera
41'
Вторая желтая
P. Stepanovsky
Желтая карточка
Y. Drame
40'
27'
ГОЛ! 1:1!
P. Stepanovsky
ГОЛ! 1:0!
А. Фантис
Пас отдал
Л. Джаво
23'
14'
Желтая карточка
P. Stepanovsky
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фастав
3
Petr Buchta
ЦЗ
26
Вацлав Прохазка
ЦЗ
2
Dominik Simersky
ЦЗ
7
Вахтанг Чантуришвили
ЦП
44
Шейк Конде
ЦП
8
Petr Jiráček
ЦП
27
Y. Drame
ЦФ
17
Stanislav Dostal
ЦФ
88
Томаш Пожнар
ЦФ
44
Ламин Джаво
ЦФ
15
Антонин Фантис
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Зброевка
24
Якуб Чернин
ЦЗ
30
A. Fousek
ЦФ
59
Jiri Floder
ЦФ
0
A. Cermak
ЦФ
0
P. Stepanovsky
ЦФ
0
O. Vanek
ЦФ
8
Šimon Šumbera
ЦФ
16
J. Sedlak
ЦФ
44
J. Prichystal
ЦФ
Фастав
88
Marek Hlinka
ЦЗ
0
P. Martinez
ЦП
68
Якуб Янецки
ЦП
18
Мартин Чедидла
ЦП
28
Jakub Kolar
ЦФ
1
Matej Rakovan
ЦФ
Зброевка
0
O. Pachlopnik
ЦФ
0
J. Koudelka
ЦФ
0
M. Vintr
ЦФ
15
L. Endl
ЦФ
5
David Jambor
ЦФ
3-3-5
3
26
Прохазка
2
7
Чантуришвили
44
Конде
8
17
15
Фантис
44
Джаво
88
Пожнар
27
1-5
24
Чернин
0
44
16
8
0
44
Джаво
0
0
44
Джаво
27
68
Янецки
68
Янецки
27
44
0
0
44
24
Чернин
0
0
24
Чернин
Русек
0
0
Русек
8
15
15
8
30
5
5
30
Остались в запасе
Фастав
Зброевка
28
Jakub Kolar
ЦФ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Главный тренер
Богумил Паник
Остались в запасе
28
Jakub Kolar
ЦФ
88
Marek Hlinka
ЦЗ
18
Мартин Чедидла
ЦП
1
Matej Rakovan
ЦФ
Остались в запасе
Главный тренер
Богумил Паник
Статистика матча Фастав - Зброевка
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Фастав
- : -
29.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Млада Болеслав
1 : 0
21.11.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Фастав
0 : 1
07.11.2026
Словацко
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Артис
2 : 2
31.10.2026
Фастав
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Фастав
1 : 1
24.10.2026
Сигма
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Пардубице
3 : 0
17.10.2026
Фастав
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Зброевка
- : -
29.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Пардубице
1 : 1
22.11.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Зброевка
1 : 3
07.11.2026
Баник
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Сигма
3 : 0
31.10.2026
Зброевка
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Словацко
1 : 2
18.10.2026
Зброевка
Информация о матче
Стадион:
Летна
Новости команд
Все
Фастав
Зброевка
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
800 болельщиков «Локомотива» на матче с «Фаставом» удивили Семина
2017.12.08 08:15
9
Семин боялся недооценки «Фастава»
2017.12.08 07:22
3
Ловчев: «Локомотив» потратил ровно столько, сколько нужно было для победы»
2017.12.08 06:41
2
Тренер «Фастава»: «К сожалению, заняли в своем квартете последнее место заслуженно»
2017.12.08 06:31
Бубнов: «Выступление «Локомотива» можно без преувеличение назвать великолепным»
2017.12.08 06:18
5
Чешская «Зброевка» взяла на работу экс-спартаковца
2024.10.02 15:18
1
«Зброевка» с форвардом Базелюком вылетела из высшего дивизиона Чехии
2018.05.19 20:44
3
ЦСКА отдал Базелюка в аренду в чешский клуб
2018.01.11 21:24
22
Базелюк может продолжить карьеру в Чехии
2018.01.10 20:07
6
Коне – обладатель награды «фэйр плей-2017», тоголезец спас жизнь соперника во время матча
2017.10.23 22:36
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