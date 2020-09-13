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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Оденсе - Копенгаген
Оденсе - Копенгаген: обзор матча 13 сентября 2020
Оденсе
13.09.2020, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Копенгаген
10'
J. Thomasen
17'
И. Жебали
45'
И. Жебали
61'
К. Вильчек
70'
К. Вильчек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оденсе - Копенгаген
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
И. Жебали
90'
78'
Желтая карточка
К. Вильчек
76'
Замена
В. Фишер
️️️️
А. Бьелланд
76'
Замена
М. Оиконому
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
70'
ГОЛ! 3:2!
К. Вильчек
Замена
M. Lund
️️️️
Э. Сабби
64'
62'
Желтая карточка
М. Кауфманн
61'
ГОЛ! 3:1!
К. Вильчек
Пас отдал
П. Бенгтссон
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
М. Опондо
59'
Желтая карточка
Э. Сабби
51'
46'
Замена
К. Бартолец
️️️️
Г. Варела
46'
Замена
Р. Мудражия
️️️️
Й. Стаге
46'
Замена
М. Кауфманн
️️️️
М. Дарами
ГОЛ! 3:0!
И. Жебали
Пас отдал
J. Skjelvik
45'
ГОЛ! 2:0!
И. Жебали
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
17'
ГОЛ! 1:0!
J. Thomasen
Пас отдал
М. Фрекьяер-Йенсен
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
11
Эммануэль Сабби
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Мозес Опондо
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
18
Jens Thomasen
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
19
Пьерр Бенгтссон
ЛЗ
6
Андреас Бьелланд
ЦЗ
25
Виктор Нельссон
ЦЗ
2
Гильермо Варела
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
6
Йенс Стаге
ЦП
6
Зека
ЦП
19
Йонас Винд
ЦФ
10
Камиль Вильчек
ЦФ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Стале Солбаккен
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
4
M. Lund
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
Копенгаген
1
Стен Грютебуст
ВР
6
Мариос Оиконому
ЦЗ
2
Карло Бартолец
ЦЗ
20
Роберт Мудражия
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
7
Виктор Фишер
ЦФ
29
Миккель Кауфманн
ЦФ
4-5-1
53
Кристенсен
3
6
Тверсков
2
3
29
Фрекьяер-Йенсен
11
Опондо
23
18
11
Сабби
11
Жебали
4-2-1-3
1
Юнссон
2
Варела
6
Бьелланд
25
Нельссон
19
Бенгтссон
6
Стаге
6
Зека
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
10
Вильчек
19
Винд
11
Сабби
4
4
11
Сабби
11
Опондо
21
Трандарсон
21
Трандарсон
11
Опондо
11
Жебали
26
26
11
Жебали
8
Фалк-Йенсен
6
Оиконому
6
Оиконому
8
Фалк-Йенсен
2
Варела
2
Бартолец
2
Бартолец
2
Варела
6
Стаге
20
Мудражия
20
Мудражия
6
Стаге
6
Бьелланд
7
Фишер
7
Фишер
6
Бьелланд
9
Дарами
29
Кауфманн
29
Кауфманн
9
Дарами
Остались в запасе
Оденсе
Копенгаген
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
30
Mande Sayouba
ВР
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
Главный тренер
Стале Солбаккен
Остались в запасе
30
Александер-Юэль Андерсен
ЦЗ
30
Mande Sayouba
ВР
7
Сандер Свендсен
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
Остались в запасе
16
Пеп Бьель
АП
1
Стен Грютебуст
ВР
Главный тренер
Ове Педерсен
Главный тренер
Стале Солбаккен
Статистика матча Оденсе - Копенгаген
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
Стадион:
Оденсе
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