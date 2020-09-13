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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Витесс
РКС Ваалвейк - Витесс: обзор матча 13 сентября 2020
РКС Ваалвейк
13.09.2020, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 1 тур
0 : 1
Завершен
Витесс
45+2'
У. Дарфалу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Витесс
89'
Желтая карточка
Т. Бейтинк
Желтая карточка
С. Соу
88'
85'
Замена
А. Броя
️️️️
Т. Брунс
Замена
С. Соу
️️️️
F. Stokkers
70'
65'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Л. Опенда
Замена
N. Olsak
️️️️
Р. ван дер Венне
55'
45'
+2
ГОЛ! 0:1!
У. Дарфалу
Пас отдал
М. Беро
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
27
Finn Stokkers
ЦФ
30
James Efmorfidis
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
10
Томас Брунс
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
РКС Ваалвейк
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
6
Nicholas Olsak
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
18
Хилари Гонг
ПВ
27
Армандо Броя
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
3-1-1-4
31
Лампру
5
Туба
25
Ньюпорт
2
Бакари
6
Анита
10
ван дер Венне
27
8
Тахири
14
30
4-3-1-2
22
Пасвер
2
Даса
14
Расмуссен
5
Дехи
32
Виттек
10
Брунс
23
Базур
22
Беро
6
Таннан
9
Дарфалу
17
Опенда
10
ван дер Венне
6
6
10
ван дер Венне
27
19
Соу
19
Соу
27
10
Брунс
27
Броя
27
Броя
10
Брунс
17
Опенда
29
Бейтинк
29
Бейтинк
17
Опенда
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Витесс
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
1
Йерун Хувен
ВР
18
Хилари Гонг
ПВ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
18
Хилари Гонг
ПВ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча РКС Ваалвейк - Витесс
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
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