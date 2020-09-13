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Расписание матчей
МЛС 2026
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 13 сентября 2020
Ди Си Юнайтед
13.09.2020, воскресенье, 02:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
29'
А. Лонг
60'
D. Royer
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
78'
Замена
Д. Страуд
️️️️
Каку
77'
Замена
B. Mines
️️️️
D. Royer
Замена
U. Segura
️️️️
О. Камара
75'
Замена
Y. Asad
️️️️
Ю. Грессель
75'
Замена
F. Higuaín
️️️️
Ж. Мора
67'
65'
Желтая карточка
К. Кассерес
Замена
Э. Сорга
️️️️
G. Rivas
61'
Замена
O. Fisher
️️️️
C. Odoi-Atsem
61'
60'
ГОЛ! 0:2!
D. Royer
Пас отдал
J. Pendant
53'
Замена
D. Valot F. + Royer
️️️️
Д. Йервуд
42'
Желтая карточка
А. Лонг
29'
ГОЛ! 0:1!
А. Лонг
Пас отдал
Каку
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ди Си Юнайтед
2
Донован Пинес
ЦЗ
13
Frederic Brillant
ЦЗ
5
Жозеф Мора
ЦЗ
3
Chris Odoi-Atsem
ЦЗ
30
Кевин Паредес
ЛП
24
Юлиан Грессель
ЦП
14
Mohammed Abu
ЦП
8
Хуниор Морено
ЦП
1
Chris Seitz
ЦФ
9
Ола Камара
ЦФ
30
Gelmin Rivas
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Нью-Йорк Ред Буллз
18
Ryan Meara
ВР
33
Аарон Лонг
ЦЗ
26
Тим Паркер
ЦЗ
3
Кайл Данкан
ЦЗ
13
Шон Неалис
ЦЗ
16
Дрю Йервуд
ЦП
10
Каку
ЦП
23
Кристиан Кассерес
ЦП
7
J. Pendant
ЦФ
77
Daniel Royer
ЦФ
29
Mathias Jørgensen
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Ди Си Юнайтед
24
Bill Hamid
ВР
91
Oniel Fisher
ЦЗ
44
Мозес Найман
ОП
27
Yamil Asad
ЦП
30
Ulises Segura
ЦФ
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
9
Эрик Сорга
ЦФ
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Нью-Йорк Ред Буллз
1
Давид Йенсен
ВР
3
Amro Tarek
ЦЗ
8
Джаред Страуд
ЛВ
0
D. Valot F. + Royer
ЦП
18
Mandela Egbo
ЦФ
0
B. Mines
ЦФ
22
Omir Fernandez
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
24
Брайан Уайт
ЦФ
4-4-3
2
Пинес
5
Мора
3
13
30
Паредес
14
8
Морено
24
Грессель
30
9
Камара
1
4-3-3
18
26
Паркер
3
Данкан
13
Неалис
33
Лонг
16
Йервуд
10
Каку
23
Кассерес
29
77
7
9
Камара
30
30
9
Камара
5
Мора
2
2
5
Мора
3
91
91
3
24
Грессель
27
27
24
Грессель
30
9
Сорга
9
Сорга
30
10
Каку
8
Страуд
8
Страуд
10
Каку
77
0
0
77
1
Йенсен
1
Йенсен
16
Йервуд
0
0
16
Йервуд
24
Уайт
24
Уайт
Остались в запасе
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
44
Мозес Найман
ОП
24
Bill Hamid
ВР
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
18
Mandela Egbo
ЦФ
3
Amro Tarek
ЦЗ
22
Omir Fernandez
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Главный тренер
Крис Армас
Остались в запасе
44
Axel SjÃ¶berg
ЦФ
44
Мозес Найман
ОП
24
Bill Hamid
ВР
7
Гриффин Йоу
ЦФ
Остались в запасе
18
Mandela Egbo
ЦФ
3
Amro Tarek
ЦЗ
22
Omir Fernandez
ЦФ
10
Самуэль Тетте
ЦФ
Главный тренер
Бен Ольсен
Главный тренер
Крис Армас
Статистика матча Ди Си Юнайтед - Нью-Йорк Ред Буллз
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 1
08.11.2026
Нью-Йорк Сити
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Торонто
2 : 1
29.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 24 тур
Цинциннати
2 : 1
22.10.2026
Ди Си Юнайтед
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
стадион им. Роберта Ф. Кеннеди
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