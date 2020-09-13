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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Дижон - Брест
Дижон - Брест: обзор матча 13 сентября 2020
Дижон
13.09.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
0 : 2
Завершен
Брест
42'
Р. Перро
90+5'
И. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дижон - Брест
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
И. Кардона
Пас отдал
Р. Перро
Замена
В. Юнусса
️️️️
Д. Панцо
80'
73'
Замена
Б. Шардонне
️️️️
К. Эрейе
73'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. Февр
Замена
Ф. Саммаритано
️️️️
Р. Филипп
63'
Красная карточка
Р. Ассале
57'
Замена
Р. Ассале
️️️️
Ж. Мари
46'
Замена
В. Лаутоа
️️️️
П. Шейх
46'
46'
Замена
Я. Мбок
️️️️
Ж. ле Дуарон
42'
ГОЛ! 0:1!
Р. Перро
Пас отдал
Ж. ле Дуарон
24'
Замена
К. Баттоккио
️️️️
Х. Белькебла
21'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
Желтая карточка
П. Шейх
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дижон
1
Альфред Гомис
ВР
16
Анибал Чала
ЛЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
4
Джонатан Панцо
ЦЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
9
Райан Филипп
ЦП
24
Папе Шейх
ЦП
22
Дидье Ндонг
ЦП
14
Жордан Мари
ЦП
29
Эрик Эбимбе
ПВ
Главный тренер
Стефан Жобар
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
27
Ибраима Диалло
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Дижон
31
Рунар Рунарссон
ВР
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
23
Вилитти Юнусса
ОП
43
Берсант Целина
АП
31
Амир Арли
АП
7
Фредерик Саммаритано
АП
27
Рожер Ассале
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-4-2
1
Гомис
16
Чала
5
Экюэль-Манга
4
Панцо
26
Чафик
9
Филипп
22
Ндонг
14
Мари
24
Шейх
29
Добре
29
Эбимбе
4-1-1-1-3
30
Ларсоннер
18
Пьерр-Габриэль
29
Эрейе
93
Дюверн
15
Перро
27
Диалло
93
Белькебла
21
Февр
14
Шарбонье
9
Мунье
9
ле Дуарон
4
Панцо
23
Юнусса
23
Юнусса
4
Панцо
24
Шейх
6
Лаутоа
6
Лаутоа
24
Шейх
9
Филипп
7
Саммаритано
7
Саммаритано
9
Филипп
14
Мари
27
Ассале
27
Ассале
14
Мари
29
Эрейе
5
Шардонне
5
Шардонне
29
Эрейе
18
Пьерр-Габриэль
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
18
Пьерр-Габриэль
9
ле Дуарон
80
Мбок
80
Мбок
9
ле Дуарон
93
Белькебла
22
Баттоккио
22
Баттоккио
93
Белькебла
21
Февр
7
Кардона
7
Кардона
21
Февр
Остались в запасе
Дижон
Брест
43
Берсант Целина
АП
31
Амир Арли
АП
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
31
Рунар Рунарссон
ВР
Главный тренер
Стефан Жобар
24
Людовик Бааль
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
43
Берсант Целина
АП
31
Амир Арли
АП
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
25
Богдан Раковитан
ЦЗ
31
Рунар Рунарссон
ВР
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
1
Себастьен Сибуа
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Дижон - Брест
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Главный судья:
Бастьен Дешепи
Стадион:
Гастон Жерар
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