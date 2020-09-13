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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Рид - Тироль
Рид - Тироль: обзор матча 13 сентября 2020
Рид
13.09.2020, воскресенье, 15:30
Австрия. Бундеслига, 1 тур
3 : 2
Завершен
Тироль
19'
М. Груль (П)
82'
Ю. Вайссмайер (П)
90+8'
Л. Мейсль
4'
Z. Dedic (П)
30'
Д. Шнегг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рид - Тироль
ГОЛ! 3:2!
Л. Мейсль
90'
+8
90'
Замена
S. Hager
️️️️
Т. Пецос
90'
Замена
Ю. Геллес
️️️️
Д. Шнегг
89'
Желтая карточка
Ф. Освальд
82'
Желтая карточка
F. Buchacher
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Ю. Вайссмайер
82'
Замена
V. Grubeck
️️️️
М. Зигль
81'
Замена
Ю. Вайссмайер
️️️️
T. Reifeltshammer
81'
76'
Замена
F. Buchacher
️️️️
B. Pranter
76'
Замена
️️️️
Z. Dedic
Замена
М. Лакнер
️️️️
C. Reiner
70'
Замена
M. Satin
️️️️
B. Gschweidl
70'
67'
Желтая карточка
Ф. Ридер
Желтая карточка
T. Reifeltshammer
61'
59'
Замена
Ф. Ридер
️️️️
Н. Фредериксен
Замена
С. Пейнтсил
️️️️
С. Нутц
57'
30'
ГОЛ! 1:2!
Д. Шнегг
29'
Желтая карточка
N. Celic
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Груль
19'
Желтая карточка
M. Lercher
4'
4'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Z. Dedic
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рид
1
Самуэль Радлингер
ВР
55
Лука Мейсль
ЦЗ
5
Michael Lercher
ЦЗ
18
Марко Груль
ЛВ
22
Стефан Нутц
ЦП
4
Марсель Зигль
ЦП
8
Даниэль Оффенбахер
ЦП
3
Manuel Kerhe
ЦФ
6
Constantin Reiner
ЦФ
28
Thomas Reifeltshammer
ЦФ
9
Bernd Gschweidl
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Тироль
25
Фердинанд Освальд
ВР
6
Раффаэль Бехоунек
ЦЗ
3
Давид Гугганиг
ЦЗ
43
Nemanja Celic
ЦП
6
Танос Пецос
ЦП
0
B. Pranter
ЦП
23
Давид Шнегг
ЦП
21
Жан Рогель
ПП
8
Николай Фредериксен
ЦФ
0
Z. Dedic
ЦФ
9
Кельвин Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Рид
6
Маркус Лакнер
ЦП
29
Valentin Grubeck
ЦФ
23
Manuel Haas
ЦФ
11
Murat Satin
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
10
Юлиан Вайссмайер
ЦФ
30
Сет Пейнтсил
ЦФ
Тироль
13
B. Ozegovic
ВР
0
S. Hager
ЦЗ
26
Florian Buchacher
ЦЗ
16
Юлиан Геллес
ЦЗ
33
Флориан Ридер
ЦП
2-3-1-4
1
Радлингер
55
Мейсль
5
22
Нутц
4
Зигль
8
Оффенбахер
18
Груль
3
9
28
6
2-5-3
25
Освальд
6
Бехоунек
3
Гугганиг
21
Рогель
6
Пецос
0
23
Шнегг
43
9
Йебоа
0
8
Фредериксен
4
Зигль
29
29
4
Зигль
9
11
11
9
28
10
Вайссмайер
10
Вайссмайер
28
6
6
Лакнер
6
Лакнер
6
22
Нутц
30
Пейнтсил
30
Пейнтсил
22
Нутц
6
Пецос
0
0
6
Пецос
0
26
26
0
23
Шнегг
16
Геллес
16
Геллес
23
Шнегг
8
Фредериксен
33
Ридер
33
Ридер
8
Фредериксен
Остались в запасе
Рид
Тироль
23
Manuel Haas
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
13
B. Ozegovic
ВР
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Остались в запасе
23
Manuel Haas
ЦФ
34
Daniel-Edward Daniliuc
ЦФ
Остались в запасе
13
B. Ozegovic
ВР
Главный тренер
Кристиан Бенбеннек
Главный тренер
Томас Зильберсбергер
Статистика матча Рид - Тироль
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Рид
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Рид
- : -
29.11.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рид
2 : 4
07.11.2026
ЛАСК
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Альтах
1 : 1
31.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рид
3 : 2
17.10.2026
Аустрия
Тироль
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Штурм
- : -
29.11.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Тироль
0 : 1
21.11.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Тироль
1 : 1
08.11.2026
Аустрия
Австрия. Бундеслига, 11 тур
ЛАСК
2 : 1
31.10.2026
Тироль
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Тироль
1 : 1
24.10.2026
Грацер
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Информация о матче
Стадион:
Кайне Сорген Арена
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