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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Крылья Советов - Томь
Крылья Советов - Томь: обзор матча 13 сентября 2020
Крылья Советов
13.09.2020, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 0
Завершен
Томь
60'
И. Сергеев
69'
Е. Голенков
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Томь
Замена
Н. Чернов
️️️️
С. Божин
86'
83'
Замена
И. Андреев
️️️️
П. Киреенко
81'
Желтая карточка
Д. Поярков
Замена
Р. Гынсарь
️️️️
И. Сергеев
80'
79'
Замена
А. Ахъядов
️️️️
М. Казанков
77'
Желтая карточка
М. Казанков
Замена
М. Зеффан
️️️️
Ю. Горшков
77'
Замена
Д. Якуба
️️️️
А. Гацкан
73'
ГОЛ! 2:0!
Е. Голенков
69'
Замена
Е. Голенков
️️️️
В. Сарвели
68'
ГОЛ! 1:0!
И. Сергеев
60'
59'
Замена
П. Долгов
️️️️
И. Визнович
45'
+2
Желтая карточка
Д. Талалай
Желтая карточка
В. Сарвели
38'
25'
Желтая карточка
О. Шалаев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
39
Евгений Фролов
ВР
4
Юрий Горшков
ЛЗ
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
3
Александр Солдатенков
ЦЗ
47
Сергей Божин
ЦЗ
77
Антон Зиньковский
ЛВ
8
Максим Витюгов
ОП
8
Александр Гацкан
ОП
29
Роман Ежов
ПВ
9
Владислав Сарвели
ЦФ
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Игорь Осинькин
Томь
1
Денис Вавилин
ВР
51
Антон Синяк
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
4
Антон Белов
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
13
Павел Киреенко
ЛВ
18
Олег Шалаев
ОП
8
Денис Талалай
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
98
Илья Визнович
ЦФ
Крылья Советов
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
23
Никита Чернов
ЦЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
2
Мехди Зеффан
ПЗ
13
Владислав Тюрин
ЛВ
8
Денис Якуба
ОП
7
Данила Смирнов
ЦП
10
Раду Гынсарь
ЦП
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
69
Егор Голенков
ЦФ
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
21
Андрей Текучев
ОП
88
Данила Буранов
ЦП
90
Иван Андреев
ЦП
11
Максим Дмитриев
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
33
Апти Ахъядов
ЦФ
91
Павел Долгов
ЦФ
4-2-2-2
39
Фролов
2
Полуяхтов
3
Солдатенков
47
Божин
4
Горшков
8
Витюгов
8
Гацкан
77
Зиньковский
29
Ежов
33
Сергеев
9
Сарвели
3-1-3-2-1
1
Вавилин
3
Бугриев
4
Белов
51
Синяк
18
Шалаев
8
Талалай
25
Поярков
93
Каленкович
60
Казанков
13
Киреенко
98
Визнович
9
Сарвели
69
Голенков
69
Голенков
9
Сарвели
47
Божин
23
Чернов
23
Чернов
47
Божин
4
Горшков
2
Зеффан
2
Зеффан
4
Горшков
8
Гацкан
8
Якуба
8
Якуба
8
Гацкан
33
Сергеев
10
Гынсарь
10
Гынсарь
33
Сергеев
13
Киреенко
90
Андреев
90
Андреев
13
Киреенко
60
Казанков
33
Ахъядов
33
Ахъядов
60
Казанков
98
Визнович
91
Долгов
91
Долгов
98
Визнович
Остались в запасе
Крылья Советов
Томь
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
11
Максим Дмитриев
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
88
Данила Буранов
ЦП
21
Андрей Текучев
ОП
99
Дмитрий Арапов
ВР
Остались в запасе
10
Дмитрий Цыпченко
ЦФ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
7
Данила Смирнов
ЦП
13
Владислав Тюрин
ЛВ
1
Иван Ломаев
ВР
1
Богдан Овсянников
ВР
Остались в запасе
11
Максим Дмитриев
ЦФ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
88
Данила Буранов
ЦП
21
Андрей Текучев
ОП
99
Дмитрий Арапов
ВР
Главный тренер
Игорь Осинькин
Статистика матча Крылья Советов - Томь
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Кубок, 6 тур
Зенит
- : -
24.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
3 : 0
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Артур Федоров
(Петрозаводск)
Стадион:
Солидарность Арена
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