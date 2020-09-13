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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Ним - Ренн
Ним - Ренн: обзор матча 13 сентября 2020
Ним
13.09.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 3 тур
2 : 4
Завершен
Ренн
36'
А. Кубас
55'
З. Ферхат
12'
С. Гирасси
39'
С. Гирасси
72'
Н. Агер
90+7'
Б. Бурижо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ним - Ренн
90'
+7
ГОЛ! 2:4!
Б. Бурижо
Пас отдал
Р. дель Кастильо
90'
+5
Желтая карточка
Р. Салин
88'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Рафинья
85'
Желтая карточка
Д. Да Силва
Замена
А. Бриансон
️️️️
С. Алакуш
80'
Замена
Н. Ру
️️️️
Я. Бенрау
80'
Замена
Л. Фомба
️️️️
Л. До
80'
79'
Желтая карточка
Б. Бурижо
79'
Замена
Р. дель Кастильо
️️️️
Ф. Тайт
79'
Замена
Б. Соппи
️️️️
Х. Траоре
79'
Замена
А. Эну
️️️️
С. Гирасси
Желтая карточка
Р. Рипар
72'
72'
ГОЛ! 2:3!
Н. Агер
Пас отдал
Б. Бурижо
64'
Замена
Б. Бурижо
️️️️
Э. Камавинга
60'
Желтая карточка
С. Н'Зонзи
60'
Желтая карточка
Э. Камавинга
Замена
М. Коне
️️️️
К. Данке
56'
ГОЛ! 2:2!
З. Ферхат
Пас отдал
Б. Мелинг
55'
Желтая карточка
К. Данке
50'
Замена
С. Алакуш
️️️️
Р. Филиппото
46'
39'
ГОЛ! 1:2!
С. Гирасси
Пас отдал
Ф. Тайт
ГОЛ! 1:1!
А. Кубас
36'
27'
Желтая карточка
Ф. Мауасса
12'
ГОЛ! 0:1!
С. Гирасси
Пас отдал
Рафинья
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ним
30
Баптист Рейне
ВР
24
Биргер Мелинг
ЛЗ
18
Пабло Мартинес
ЦЗ
4
Лоик Ландре
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
20
Адриан Кубас
ОП
8
Люка До
ОП
45
Яссин Бенрау
АП
8
Зинедин Ферхат
ПП
20
Рено Рипар
ПВ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
3
Дамьен Да Силва
ЦЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
29
Флавьен Тайт
ЛВ
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
8
Жонас Мартен
ЦП
9
Серу Гирасси
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Ним
16
Люка Диас
ВР
3
Флориан Мигель
ЛЗ
23
Антони Бриансон
ЦЗ
22
Софьян Алакуш
ПЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
11
Ламин Фомба
ЦП
14
Мусса Коне
ЦФ
26
Нолан Ру
ЦФ
Ренн
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
23
Адриен Эну
ЦФ
3-2-1-3-1
30
Рейне
24
Мелинг
4
Ландре
18
Мартинес
20
Кубас
8
До
8
Ферхат
12
Филиппото
45
Бенрау
20
Рипар
9
Данке
4-3-1-2
1
Салин
14
Траоре
3
Да Силва
21
Агер
27
Мауасса
6
Камавинга
15
Н'Зонзи
8
Мартен
29
Тайт
11
Рафинья
9
Гирасси
12
Филиппото
22
Алакуш
22
Алакуш
12
Филиппото
Алакуш
23
Бриансон
23
Бриансон
Алакуш
8
До
11
Фомба
11
Фомба
8
До
9
Данке
14
Коне
14
Коне
9
Данке
45
Бенрау
26
Ру
26
Ру
45
Бенрау
14
Траоре
2
Соппи
2
Соппи
14
Траоре
29
Тайт
20
дель Кастильо
20
дель Кастильо
29
Тайт
11
Рафинья
34
Гбоу
34
Гбоу
11
Рафинья
6
Камавинга
27
Бурижо
27
Бурижо
6
Камавинга
9
Гирасси
23
Эну
23
Эну
9
Гирасси
Остались в запасе
Ним
Ренн
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
16
Люка Диас
ВР
Главный тренер
Жером Арпинон
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
3
Флориан Мигель
ЛЗ
29
Гаэтан Пакье
ПЗ
6
Сиди Сарр
ОП
16
Люка Диас
ВР
Остались в запасе
30
Пепе Боне
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
25
Жереми Гелин
ЦЗ
10
Жоржиньо Рюттер
ЦФ
Главный тренер
Жером Арпинон
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Ним - Ренн
2
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
6
Матчи команд
Ним
Франция. Третья лига, 34 тур
Орлеан
3 : 0
16.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 33 тур
Ним
2 : 4
09.05.2025
Обань
Франция. Третья лига, 32 тур
Нанси
1 : 0
02.05.2025
Ним
Франция. Третья лига, 31 тур
Ним
0 : 0
25.04.2025
Париж 13
Франция. Третья лига, 30 тур
Ле-Ман
4 : 0
18.04.2025
Ним
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Главный судья:
Микаэль Лесаж
Стадион:
Стад де Костьере
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